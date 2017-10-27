Бубнов считает Семина сильнейшим российским тренером

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился видением российской тренерской школы. В частности, как перспективный специалист был назван рулевой «Крыльев Советов» Андрей Тихонов.

«На сегодня лучший российский тренер — это Юрий Семин. Его команда занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ. Просто так в российском чемпионате не получится идти в лидерах. Юрий Палыч — самый опытный тренер.

В перспективных тренерах ходит Тихонов, под руководством которого «Крылья» хорошо выглядят в ФНЛ. Интересно будет посмотреть в РФПЛ на него, на результаты и игру самарцев. Матч с «Локомотивом» показал, что у него очень интересная команда.

Они и «Рубин» обыграли в Кубке, а дальше будет встреча со «Спартаком». Андрей интересно работает, и «Крылья» показывают как хорошие результаты, так и неплохой футбол», – сказал Бубнов.

Сам эксперт последний раз имел тренерскую практику 13 лет назад.