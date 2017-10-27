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Бубнов считает Семина сильнейшим российским тренером

27 октября 2017, 20:56
7

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился видением российской тренерской школы. В частности, как перспективный специалист был назван рулевой «Крыльев Советов» Андрей Тихонов.

«На сегодня лучший российский тренер — это Юрий Семин. Его команда занимает первое место в турнирной таблице РФПЛ. Просто так в российском чемпионате не получится идти в лидерах. Юрий Палыч — самый опытный тренер.

В перспективных тренерах ходит Тихонов, под руководством которого «Крылья» хорошо выглядят в ФНЛ. Интересно будет посмотреть в РФПЛ на него, на результаты и игру самарцев. Матч с «Локомотивом» показал, что у него очень интересная команда.

Они и «Рубин» обыграли в Кубке, а дальше будет встреча со «Спартаком». Андрей интересно работает, и «Крылья» показывают как хорошие результаты, так и неплохой футбол», – сказал Бубнов.

Сам эксперт последний раз имел тренерскую практику 13 лет назад.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Бубнов Александр
Комментарии (7)
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paracetamol
1509130717
Научился чему-то за 70 лет.
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Бестолковый
1509131256
Видать бухают вместе))))
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DOCTOR PENALTY
1509133597
Сёмин и Бердыев ( не знаю, есть у него российское?) на сегодня бесспорно лучшие.
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neofizer
1509134534
близко к истине..
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ded-53
1509161525
А вот тут я согласен с Бубновым
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батог
1509162894
Саша прав!!!
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