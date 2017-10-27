Тарханов не видит преимущества «Зенита» над «Локомотивом»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился своими ожиданиями от центрального матча 15-го тура РФПЛ, в котором «Зенит» будет принимать «Локомотив» в Санкт-Петербурге. Он не смог выявить фаворита этой встречи.

Игра 15-го тура РФПЛ «Зенит» – «Локомотив» пройдет в воскресенье, 29 октября, в 19:00 по московскому времени. Обе команды лидируют в турнирной таблице, имея по 29 очков.

– Чего ожидаете от встречи лидеров «Локомотива» и «Зенита»?

– Все зависит от того, кто с каким настроем подойдет к этой игре. Мне сложно назвать фаворита, потому что обе команды хорошо укомплектованы. И сказать, что «Локо» в чем-либо уступает питерцам, я не могу.

Наверное, Юрий Павлович будет стараться действовать от обороны. При этом группа игроков атаки у «Локомотива» очень мощная: Фарфан, братья Миранчуки, Фернадеш – каждый из этих футболистов способен в одиночку решить исход матча. Но повторюсь – акцент будет сделан в пользу защитной линии.

– К какому результату склоняетесь?

– Надеюсь, что ничью «Локо» вырвет. «Зенит» в последних матчах тоже выглядит неровно, поэтому однозначно победитель неясен.