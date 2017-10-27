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Тарханов не видит преимущества «Зенита» над «Локомотивом»

27 октября 2017, 09:16
5

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился своими ожиданиями от центрального матча 15-го тура РФПЛ, в котором «Зенит» будет принимать «Локомотив» в Санкт-Петербурге. Он не смог выявить фаворита этой встречи.

Игра 15-го тура РФПЛ «Зенит» – «Локомотив» пройдет в воскресенье, 29 октября, в 19:00 по московскому времени. Обе команды лидируют в турнирной таблице, имея по 29 очков.

– Чего ожидаете от встречи лидеров «Локомотива» и «Зенита»?

– Все зависит от того, кто с каким настроем подойдет к этой игре. Мне сложно назвать фаворита, потому что обе команды хорошо укомплектованы. И сказать, что «Локо» в чем-либо уступает питерцам, я не могу.

Наверное, Юрий Павлович будет стараться действовать от обороны. При этом группа игроков атаки у «Локомотива» очень мощная: Фарфан, братья Миранчуки, Фернадеш – каждый из этих футболистов способен в одиночку решить исход матча. Но повторюсь – акцент будет сделан в пользу защитной линии.

– К какому результату склоняетесь?

– Надеюсь, что ничью «Локо» вырвет. «Зенит» в последних матчах тоже выглядит неровно, поэтому однозначно победитель неясен.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Тарханов Александр
Комментарии (5)
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paracetamol
1509086182
Тарханов, сколько получил отступных от спиртяка?
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ilichkadr
1509086333
Игра 15-го тура РФПЛ «Зенит» – «Локомотив» пройдет в воскресенье, 29 октября, в 16:30 по московскому времени.
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raritet
1509122267
Всякая новая игра-это отдельная история и кто в ней какую роль сыграет никто не знает . Мы уже видели, как Зенит безвольно сливает Арсеналу и может забить кому-то 5 мячей. Большой минус Зенита- сырая несыгранная аргентинская молодежь -никогда не знаешь что от нее ожидать.И второе, обратил внимание , у всех аргентинцев лица , на которых я не читаю интеллектуальность.
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