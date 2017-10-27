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  • Пейчинович: «Выход «Локомотива» на первое место добавляет ответственности и положительных эмоций»

Пейчинович: «Выход «Локомотива» на первое место добавляет ответственности и положительных эмоций»

27 октября 2017, 07:04
2

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович заявил, что его команда приложит максимум усилий для того, чтобы отобрать очки у «Зенита» в предстоящем матче.

«Мы провели отличный матч с «Краснодаром», в этом я полностью согласен с тренером. У нас получилось все, о чем мы договаривались в раздевалке перед игрой. Безусловно, эта победа была очень важна, команда показала хороший футбол. Однако я бы отметил еще и нашу недавнюю игру против «Динамо» (3:0), когда мы разгромили соперника, также продемонстрировав отличную игру.

Конечно, выход на первое место добавляет нам ответственности и положительных эмоций перед матчем с «Зенитом». Нам предстоит серия тяжелых матчей: сначала в Петербурге с сине-бело-голубыми, а затем в Черкизово с «Шерифом» в Лиге Европы и ЦСКА снова в национальном первенстве. Эти матчи — важнейшие в уходящем году.

Тем не менее не стоит говорить, что встреча с «Зенитом» — главный матч круга, для нас важны абсолютно все игры. В команде все понимают, какой соперник нас ждет и насколько ответственно к нему нужно готовиться. Необходимо приложить максимум усилий и постараться сделать все, чтобы отобрать очки у столь сильного оппонента», – считает Пейчинович.

Игра 15-го тура РФПЛ «Зенит» – «Локомотив» пройдет в воскресенье, 29 октября, в 19:00 по московскому времени. Обе команды лидируют в турнирной таблице, имея по 29 очков.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Пейчинович Неманья
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