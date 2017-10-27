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  • Червиченко не видит конкурентов для «Спартака» в Кубке России

Червиченко не видит конкурентов для «Спартака» в Кубке России

27 октября 2017, 06:19
16

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко уверенно считает, что красно-белые являются главными фаворитами текущего розыгрыша Кубка России.

«Можно уже сейчас говорить о том, что «Спартак» выиграет Кубок России. Их состав и, в частности, набор футболистов в атакующей линии гораздо сильнее, чем составы соперников. Если подопечные Массимо Карреры каким-то образом умудрятся упустить этот трофей, то только из-за своих ошибок» – заявил Червиченко.

Матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» Москва – «Спартак-Нальчик» завершился со счетом 5:2. В следующем раунде турнира москвичи встретятся с «Крыльями Советов».

Источник: Известия
Россия. Кубок Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (16)
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sprint5
1509078415
весна покажет
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DOCTOR PENALTY
1509078531
В Кубке нет фаворитов! Только теоретически.
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Диктор
1509080535
Смотрите о чудо червяк может правду сказать.
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kuchipachi
1509082097
читая коменты этого человека, невольно уже закрадывается мысль, что он всё равно хочет нагадить. вот и после этого его высказывания, думается, что он просто хочет сглазить и будет очень рад, если Спартак вылетит из кубка
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яйва-яйва
1509084085
А зря !
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Gullit 76
1509086328
Прав Червяка!Но и с Нальчиком из пфл была куча ошибок.Расслабятся и поиграют!Крылья все-таки в премьер-лигу стучатся!До весны далеко.Поживём - увидим.
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OfaZavr
1509089740
заранее не стоит так думать, время покажет.
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mamba9090909
1509092955
Правилно. Спартаку, кров из носа, надо брат кубок. Иначе они не попадут в еврокубки в этом сезоне.
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Отчаянный Пердун
1509111345
Спартаку нужно очень серьёзно отнестись к Крыльям Советов чтобы не вылететь как Локомотив и Рубин!!!
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VVM1964
1509313749
" КАПИТАН ОЧЕВИДНОСТЬ "
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