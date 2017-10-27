Червиченко не видит конкурентов для «Спартака» в Кубке России

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко уверенно считает, что красно-белые являются главными фаворитами текущего розыгрыша Кубка России.

«Можно уже сейчас говорить о том, что «Спартак» выиграет Кубок России. Их состав и, в частности, набор футболистов в атакующей линии гораздо сильнее, чем составы соперников. Если подопечные Массимо Карреры каким-то образом умудрятся упустить этот трофей, то только из-за своих ошибок» – заявил Червиченко.

Матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» Москва – «Спартак-Нальчик» завершился со счетом 5:2. В следующем раунде турнира москвичи встретятся с «Крыльями Советов».