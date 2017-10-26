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  • Клубы РФПЛ заинтересованы в покупке хавбека юношеской сборной Франции, имеющего российское гражданство

Клубы РФПЛ заинтересованы в покупке хавбека юношеской сборной Франции, имеющего российское гражданство

26 октября 2017, 16:02
15

Капитан молодежной команды «Монпелье» Амир Адуев попал в сферу интересов российских клубов. Сообщается, что сразу несколько команд РФПЛ заинтересованы в услугах 18-летнего полузащитника.

«Амир — молодой, перспективный футболист, который прошел французскую футбольную школу, вызывается в юношескую сборную страны и при этом имеет российский паспорт. Исходя из этого, интерес клубов РФПЛ к нему неудивителен. Но есть несколько «но». Во-первых, Адуев — капитан молодежного состава «Монпелье» и он очень важен для клуба. Во-вторых, интерес к нему проявляют не только в России, но и в других европейских лигах», – заявил агент футболиста.

Стоит отметить, что Адуев родился в Грозном, но уже в возрасте двух лет переехал с родителями во Францию.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Франция
Комментарии (15)
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Dimonadze
1509023719
Хорошо бы, если б он играл топ клубе какой-нибудь лиги из ТОП-5, а выступал за сборную России.
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Чикомас
1509024205
А захочет ли он? Судя по всему ему и там неплохо..
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Tajik-za Zenit
1509024351
Зачем тёплое местечко покидать
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BRO_football
1509024733
В РФПЛ быстро деградирует, пусть лучше во Франции остаётся.
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бамбамбигело
1509024790
лимит в действии
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Alex ostrov
1509024872
Разговоры про важность для команды и интерес от команд из других лиг, тем более от агента не что иное как "набивание цены"
Ответить
Italian_93
1509024875
В Зенит
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bset
1509025887
Не надо ему в Россию, пусть в Европе играет. У нас тут уже есть одна звезда - Пашка Погребняк. Вот в сборную пожалуйста.
Ответить
AnTiNeHrEsT
1509025955
За сборную надо ему играть нашу,а в наш чемпионат не в коем случае,пусть в европе играет.
Ответить
RamonCSKA
1509028319
Наши даже за бугром нашим не дают развиваться,надо молодого перекупить избаловать и испортить
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