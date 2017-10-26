Клубы РФПЛ заинтересованы в покупке хавбека юношеской сборной Франции, имеющего российское гражданство

Капитан молодежной команды «Монпелье» Амир Адуев попал в сферу интересов российских клубов. Сообщается, что сразу несколько команд РФПЛ заинтересованы в услугах 18-летнего полузащитника.

«Амир — молодой, перспективный футболист, который прошел французскую футбольную школу, вызывается в юношескую сборную страны и при этом имеет российский паспорт. Исходя из этого, интерес клубов РФПЛ к нему неудивителен. Но есть несколько «но». Во-первых, Адуев — капитан молодежного состава «Монпелье» и он очень важен для клуба. Во-вторых, интерес к нему проявляют не только в России, но и в других европейских лигах», – заявил агент футболиста.

Стоит отметить, что Адуев родился в Грозном, но уже в возрасте двух лет переехал с родителями во Францию.