Федун: «Лучшим был Мельгарехо! Но Давыдов тоже молодец»

Владелец «Спартака» Леонид Федун считает вполне закономерным счет матча Кубка России со «Спартак-Нальчиком». По его словам, он отражает разницу в классе команд.

Матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» Москва – «Спартак-Нальчик» завершился со счетом 5:2. В следующем раунде красно-белые встретятся с «Крыльями Советов».

– Как мне игра? Ну, так... чуть-чуть сложнее, чем ожидали.

– Кутепов забил первый гол за «Спартак»...

– Я поздравил его! Здорово.

– Счет отразил соотношение сил?

– Раз он такой, значит, отражает. Но все-таки играла вторая лига с высшей, было странно ждать другого результата. Но Нальчик – тоже молодцы, бились.

– «Спартак» снова забил пять голов в течение недели. Приятно видеть такую атаку?

– Но есть и два пропущенных. А это очень плохо.

– Мельгарехо сегодня забил два... как вам его игра в последнее время?

– Парень оживает. Оживает.

– Порадовал вас сегодня наверняка и Денис Давыдов.

– Лучшим был Мельгарехо! Но Денис мне тоже сегодня понравился.