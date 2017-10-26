Каррера: «О Самаре у меня плохие воспоминания»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера не стал называть свою команду фаворитом текущего розыгрыша Кубка России. К тому же в четвертьфинале ему предстоит встретиться с «Крыльями Советов», воспоминания о которых итальянский специалист назвал не самыми приятными.

Матч 1/8 финала Кубка России «Спартак» Москва – «Спартак-Нальчик» завершился со счетом 5:2.

– «Спартак» не проигрывает уже 12 матчей. Это самая длинная серия за 15 лет.

– Конечно, мы хотим продлевать ее как можно дольше. И побеждать всегда. Даже в товарищеских матчах. Хотя когда играешь так часто, это нелегко. Нужно и с психологией справляться, и с физической усталостью.

– Для ориентира, рекорд – 26 матчей.

– (C удивлением) Что ж, та команда – молодец.

– Теперь «Спартак» фаворит турнира? Ведь ЦСКА, «Зенит» и прочие гранды выбыли из борьбы.

– Заранее говорить об этом нет смысла. Только матчи покажут.

– В курсе, с кем вам теперь играть?

– Нет. С «Крыльями»? Что ж, о Самаре у меня плохие воспоминания.