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  • Максименко: «Конечно, в дебютном матче за «Спартак» было волнение»

Максименко: «Конечно, в дебютном матче за «Спартак» было волнение»

26 октября 2017, 00:01
5

Вратарь «Спартака» Александр Максименко прокомментировал дебют за клуб в матче 1/8 Кубка России против «Спартака-Нальчик» (5:2).

«Впечатления положительные. Немного подпортило впечатление то, что два мяча пропустили, а так — дебют удался: выиграли с крупным счетом. Как только приехал в «Спартак», начал представлять дебют за клуб. Все, что ни делается, к лучшему, и свое время я сыграл.

Дня за два до матча тренер вратарей сказал, что сегодня сыграю. Уже сегодня готовился к игре, анализировал. Недооценки соперника не было, потому что в Кубке происходит много сюрпризов. Потеряли концентрацию и были за это наказаны.

Конечно, было волнение. Слукавил бы, сказав, что коленки не дрожали. Первые пять минут потряхивало, но после первого касания успокоился, когда у наших ворот состоялся момент.

Была ли возможность парировать пропущенные мячи? Думаю, каждый удар можно отбить. Конечно, к себе претензии есть. Давило, ведь это первая команда. Тренер вратарей, как и Селихов с Ребровым, говорил сыграть в свою игру, как умею», — сказал игрок 1998 года рождения.

В четвертьфинале красно-белые встретятся с «Крыльями Советов».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Кубок Спартак Спартак-Нальчик Максименко Александр
Комментарии (5)
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пряник929
1508966026
Новая кровь...
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DOCTOR PENALTY
1508967757
В пропущенных голах его вины нет.
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oyabun
1509004703
Сыроват пока для первой команды. Неуверенность при подаче соперником угловых была заметна.
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OfaZavr
1509006960
плоховато, неуверенно сыграл, нужно прибавлять и прибавлять.
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ramos6548
1509052052
ничего страшного, первый матч он всегда трудный. Главное продолжай и все получится. Все у тебя впереди
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