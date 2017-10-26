Максименко: «Конечно, в дебютном матче за «Спартак» было волнение»

Вратарь «Спартака» Александр Максименко прокомментировал дебют за клуб в матче 1/8 Кубка России против «Спартака-Нальчик» (5:2).

«Впечатления положительные. Немного подпортило впечатление то, что два мяча пропустили, а так — дебют удался: выиграли с крупным счетом. Как только приехал в «Спартак», начал представлять дебют за клуб. Все, что ни делается, к лучшему, и свое время я сыграл.



Дня за два до матча тренер вратарей сказал, что сегодня сыграю. Уже сегодня готовился к игре, анализировал. Недооценки соперника не было, потому что в Кубке происходит много сюрпризов. Потеряли концентрацию и были за это наказаны.



Конечно, было волнение. Слукавил бы, сказав, что коленки не дрожали. Первые пять минут потряхивало, но после первого касания успокоился, когда у наших ворот состоялся момент.

Была ли возможность парировать пропущенные мячи? Думаю, каждый удар можно отбить. Конечно, к себе претензии есть. Давило, ведь это первая команда. Тренер вратарей, как и Селихов с Ребровым, говорил сыграть в свою игру, как умею», — сказал игрок 1998 года рождения.

В четвертьфинале красно-белые встретятся с «Крыльями Советов».