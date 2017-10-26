Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Максименко: «Конечно, в дебютном матче за «Спартак» было волнение»

    Вратарь «Спартака» Александр Максименко прокомментировал дебют за клуб в матче 1/8 Кубка России против «Спартака-Нальчик» (5:2).

    «Впечатления положительные. Немного подпортило впечатление то, что два мяча пропустили, а так — дебют удался: выиграли с крупным счетом. Как только приехал в «Спартак», начал представлять дебют за клуб. Все, что ни делается, к лучшему, и свое время я сыграл.

    Дня за два до матча тренер вратарей сказал, что сегодня сыграю. Уже сегодня готовился к игре, анализировал. Недооценки соперника не было, потому что в Кубке происходит много сюрпризов. Потеряли концентрацию и были за это наказаны.

    Конечно, было волнение. Слукавил бы, сказав, что коленки не дрожали. Первые пять минут потряхивало, но после первого касания успокоился, когда у наших ворот состоялся момент.

    Была ли возможность парировать пропущенные мячи? Думаю, каждый удар можно отбить. Конечно, к себе претензии есть. Давило, ведь это первая команда. Тренер вратарей, как и Селихов с Ребровым, говорил сыграть в свою игру, как умею», — сказал игрок 1998 года рождения.

    В четвертьфинале красно-белые встретятся с «Крыльями Советов».

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.10.2017 00:01
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +434

      ramos6548 27 октября 2017, 00:07

      ничего страшного, первый матч он всегда трудный. Главное продолжай и все получится. Все у тебя впереди

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 октября 2017, 11:36

      плоховато, неуверенно сыграл, нужно прибавлять и прибавлять.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33554

      oyabun 26 октября 2017, 10:58

      Сыроват пока для первой команды. Неуверенность при подаче соперником угловых была заметна.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24382

      DOCTOR PENALTY 26 октября 2017, 00:42

      В пропущенных голах его вины нет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 26 октября 2017, 00:13

      Новая кровь...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11