«ПСЖ» попросил агента Коутиньо не принимать предложение «Барселоны»

Спортивный директор «ПСЖ» Антеро Энрике провел встречу с агентом полузащитника «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо Киа Джурабчаном, на которой попросил его не принимать предложение «Барселоны».

Ранее сообщалось, что сам бразилец очень хочет продолжить карьеру в каталонском клубе. В свою очередь, сине-гранатовые не оставляют попыток приобрести хавбека, который был близок к переходу в «Барселону» минувшим летом.

Несмотря на твердое решение Коутиньо продолжить карьеру в «блауграну», парижане не сдаются и пытаются убедить футболиста, несколько друзей которого выступают в «ПСЖ», в том числе нападающий Неймар.