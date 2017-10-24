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  • «ПСЖ» попросил агента Коутиньо не принимать предложение «Барселоны»

«ПСЖ» попросил агента Коутиньо не принимать предложение «Барселоны»

24 октября 2017, 12:49
11

Спортивный директор «ПСЖ» Антеро Энрике провел встречу с агентом полузащитника «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо Киа Джурабчаном, на которой попросил его не принимать предложение «Барселоны».

Ранее сообщалось, что сам бразилец очень хочет продолжить карьеру в каталонском клубе. В свою очередь, сине-гранатовые не оставляют попыток приобрести хавбека, который был близок к переходу в «Барселону» минувшим летом.

Несмотря на твердое решение Коутиньо продолжить карьеру в «блауграну», парижане не сдаются и пытаются убедить футболиста, несколько друзей которого выступают в «ПСЖ», в том числе нападающий Неймар.

Источник: Sport.es
Франция. Лига 1 Испания. Примера Ливерпуль Барселона ПСЖ Коутиньо Филиппе
Комментарии (11)
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diadushka
1508840589
крысиная методика ведения дел у ПСЖ
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Павел Буре
1508840942
ПСЖ до сих пор мстит барсе за вылет с ЛЧ!!! тем лучше для барсы, это делает эту победу еще более великой!
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mishavandit
1508841393
С такими методами клуб и все его руководство вызывают только отвращение...при всей красивой и дорогой обертке...внутри гниль какая то
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Italian_93
1508843004
Перейдет во Францию карьера закончена
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NeoNaTe
1508843137
мешок угомонится когда-нибудь?
Ответить
Luis Figo
1508848116
Коутиньо в отличии от Неймара не дурак! Он знает что если перейдет в ПСЖ не видать ему ЗМ! Там не будет Месси который всегда поддерживает одноклубников, дает право бить пенальти если надо!!!
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Real.
1508863074
Ненавижу игроков Барселоны Суареса, Пике, Бускетс, Альба, Ракитич, Маскерано остальные игроки мужского характера
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Rockstody
1509003525
Лучше бы о Ливерпуле думал..
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