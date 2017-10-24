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    «ПСЖ» попросил агента Коутиньо не принимать предложение «Барселоны»

    Спортивный директор «ПСЖ» Антеро Энрике провел встречу с агентом полузащитника «Ливерпуля» Фелиппе Коутиньо Киа Джурабчаном, на которой попросил его не принимать предложение «Барселоны».

    Ранее сообщалось, что сам бразилец очень хочет продолжить карьеру в каталонском клубе. В свою очередь, сине-гранатовые не оставляют попыток приобрести хавбека, который был близок к переходу в «Барселону» минувшим летом.

    Несмотря на твердое решение Коутиньо продолжить карьеру в «блауграну», парижане не сдаются и пытаются убедить футболиста, несколько друзей которого выступают в «ПСЖ», в том числе нападающий Неймар.

    Источник: Sport.es

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    24.10.2017 12:49
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +208

      Rockstody 26 октября 2017, 10:38

      Лучше бы о Ливерпуле думал..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -55

      Real. 24 октября 2017, 19:37

      Ненавижу игроков Барселоны Суареса, Пике, Бускетс, Альба, Ракитич, Маскерано остальные игроки мужского характера

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Luis Figo 24 октября 2017, 15:28

      Коутиньо в отличии от Неймара не дурак! Он знает что если перейдет в ПСЖ не видать ему ЗМ! Там не будет Месси который всегда поддерживает одноклубников, дает право бить пенальти если надо!!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -55

      Real. > Luis Figo 24 октября 2017, 19:39

      Детские мысли ха ха ха

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 24 октября 2017, 14:05

      мешок угомонится когда-нибудь?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14

      Mancho0061 > BeB. 24 октября 2017, 14:41

      Да, Вы правы!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14

      Mancho0061 > BeB. 24 октября 2017, 14:41

      Футбол теряет ценность.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      Italian_93 24 октября 2017, 14:03

      Перейдет во Францию карьера закончена

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +880

      mishavandit 24 октября 2017, 13:36

      С такими методами клуб и все его руководство вызывают только отвращение...при всей красивой и дорогой обертке...внутри гниль какая то

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 24 октября 2017, 13:29

      ПСЖ до сих пор мстит барсе за вылет с ЛЧ!!! тем лучше для барсы, это делает эту победу еще более великой!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka 24 октября 2017, 13:23

      крысиная методика ведения дел у ПСЖ

      12
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