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    Каррера: «Никогда не собирался бросать «Спартак». Я уверен в том, что делаю»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подчеркнул, что, несмотря на негатив, льющийся на красно-белых в нынешнем сезоне, он никогда не допускал мысли об уходе из команды. Специалист подчеркнул, что проблемы, с которыми столкнулись спартаковцы в начале сезона, – обычное дело.

    – Я никогда не думал бросать команду, ведь я уверен в своих действиях. Решение принимают руководители клуба, они оценивают мою работу и пытаются понять, готов ли я выполнять свои обязанности дальше. Критика зачастую мотивирует, ведь появляется желание доказать тем, кто создает вокруг нас негативную атмосферу, что они ошибаются. Я уверен, что большая часть негатива была адресована «Спартаку» из зависти. Она не касалась того, что происходило на поле, просто сложилось ощущение, что кто-то очень хочет дестабилизировать обстановку внутри.

    – После победы над «Севильей» можно сказать, что «Спартак» вышел из небольшого кризиса?

    – В «Спартаке» не было кризиса. В футболе сложно побеждать постоянно. Посмотрите на другие клубы. Соперники изучают твой стиль игры и постепенно находят управу на тебя.

    – Что произошло со «Спартаком» в начале сезона?

    – Такие проблемы – обычное дело для футбола. Я всегда говорил, что выиграть чемпионат России второй раз гораздо сложнее, чем в первый. Каждый матч сложен. Когда ты испытываешь давление, победить еще сложнее. В прошлом сезоне никто не думал, что «Спартак» будет фаворитом в борьбе за золото, на нас было меньше давления. Но когда ты начинаешь новый сезон в ранге чемпиона, выигрываешь Суперкубок России и стартуешь в Лиге чемпионов, то, разумеется, все ждут повторения прошлогодних успехов. Но это непросто. Может случиться 1000 вещей, которые приведут к различным нюансам. Это характерно не только для «Спартака», но и других команд.

    После 14-ти туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 21 очко, и отстает от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.

    Источник: RT

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    23.10.2017 18:54
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 24 октября 2017, 14:04

      Массимо ,мы тоже верим!!!

      0
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 24 октября 2017, 10:55

      Мужик

      0
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      Рейтинг: +32

      Aritmiya 24 октября 2017, 10:34

      блин как же круто что год назад Федун дал ему шанс и мы получили то что так долго ждали, да еще и крутого тренера.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 октября 2017, 10:33

      Так держать Массимо! Верим в вас и в команду!

      2
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 24 октября 2017, 06:13

      Фортуна доберётся до Спартака.
      Наверняка.

      3
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 23 октября 2017, 23:33

      В конце сезона будем ВМЕСТЕ ! С МЕДАЛЯМИ ! Вперёд Массимо ! Вперёт Спартак( ещё многим...)

      3
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      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 23 октября 2017, 21:14

      Массимо Каррера верим в тебя и хотим чтоб ты надолго остался у нас!

      3
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 октября 2017, 20:44

      сразу на ум приходит что самый главный дестабилизатор внутри и вокруг команды это ЧЕРВЬ

      2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 23 октября 2017, 20:22

      А я бы хотел чтобы Каррера стал бы Спартаковским Фергюсоном. Таких прямых в мыслях и общении тренеров у Спартака ещё не было. Проиграли - да проиграли, выиграли - да победили. Не юлит, не перекладывает ответственность. Эти зайчики не до конца доделанные у него как у Хрисиа за пазухой..

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      Рейтинг: +3227

      Опорник84 23 октября 2017, 20:12

      На Спартак всегда все команды настраиваются как на последний бой, плюс есть не доброжелатели которым команда не дает покоя, которые постоянно пытаются ее укусить, но Спартак был, есть и будет самым популярным клубом в нашей стране и это уже давно свершившийся факт!

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