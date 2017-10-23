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  • Каррера: «Никогда не собирался бросать «Спартак». Я уверен в том, что делаю»

Каррера: «Никогда не собирался бросать «Спартак». Я уверен в том, что делаю»

23 октября 2017, 18:54
14

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подчеркнул, что, несмотря на негатив, льющийся на красно-белых в нынешнем сезоне, он никогда не допускал мысли об уходе из команды. Специалист подчеркнул, что проблемы, с которыми столкнулись спартаковцы в начале сезона, – обычное дело.

– Я никогда не думал бросать команду, ведь я уверен в своих действиях. Решение принимают руководители клуба, они оценивают мою работу и пытаются понять, готов ли я выполнять свои обязанности дальше. Критика зачастую мотивирует, ведь появляется желание доказать тем, кто создает вокруг нас негативную атмосферу, что они ошибаются. Я уверен, что большая часть негатива была адресована «Спартаку» из зависти. Она не касалась того, что происходило на поле, просто сложилось ощущение, что кто-то очень хочет дестабилизировать обстановку внутри.

– После победы над «Севильей» можно сказать, что «Спартак» вышел из небольшого кризиса?

– В «Спартаке» не было кризиса. В футболе сложно побеждать постоянно. Посмотрите на другие клубы. Соперники изучают твой стиль игры и постепенно находят управу на тебя.

– Что произошло со «Спартаком» в начале сезона?

– Такие проблемы – обычное дело для футбола. Я всегда говорил, что выиграть чемпионат России второй раз гораздо сложнее, чем в первый. Каждый матч сложен. Когда ты испытываешь давление, победить еще сложнее. В прошлом сезоне никто не думал, что «Спартак» будет фаворитом в борьбе за золото, на нас было меньше давления. Но когда ты начинаешь новый сезон в ранге чемпиона, выигрываешь Суперкубок России и стартуешь в Лиге чемпионов, то, разумеется, все ждут повторения прошлогодних успехов. Но это непросто. Может случиться 1000 вещей, которые приведут к различным нюансам. Это характерно не только для «Спартака», но и других команд.

После 14-ти туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 21 очко, и отстает от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Диктор
1508776927
Да плевать на писанину блевотных писак.Спартак верим в тебя и по своему все наверно любим.
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shinnik
1508777506
Вы,Массимо,единственный из последних тренеров Спартака,вызывающий в худшем случае сочувствие..,а в основном-Уважение.
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Опорник84
1508778721
На Спартак всегда все команды настраиваются как на последний бой, плюс есть не доброжелатели которым команда не дает покоя, которые постоянно пытаются ее укусить, но Спартак был, есть и будет самым популярным клубом в нашей стране и это уже давно свершившийся факт!
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RedWhiteFans2
1508779350
А я бы хотел чтобы Каррера стал бы Спартаковским Фергюсоном. Таких прямых в мыслях и общении тренеров у Спартака ещё не было. Проиграли - да проиграли, выиграли - да победили. Не юлит, не перекладывает ответственность. Эти зайчики не до конца доделанные у него как у Хрисиа за пазухой..
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Полная Канистра
1508780652
сразу на ум приходит что самый главный дестабилизатор внутри и вокруг команды это ЧЕРВЬ
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FCSM#REDWHITE#
1508782486
Массимо Каррера верим в тебя и хотим чтоб ты надолго остался у нас!
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DOCTOR PENALTY
1508790786
В конце сезона будем ВМЕСТЕ ! С МЕДАЛЯМИ ! Вперёд Массимо ! Вперёт Спартак( ещё многим...)
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subbotaspartak
1508814819
Фортуна доберётся до Спартака. Наверняка.
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OfaZavr
1508830430
Так держать Массимо! Верим в вас и в команду!
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alexivanof197
1508843071
Массимо ,мы тоже верим!!!
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