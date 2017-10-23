Каррера: «Никогда не собирался бросать «Спартак». Я уверен в том, что делаю»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера подчеркнул, что, несмотря на негатив, льющийся на красно-белых в нынешнем сезоне, он никогда не допускал мысли об уходе из команды. Специалист подчеркнул, что проблемы, с которыми столкнулись спартаковцы в начале сезона, – обычное дело.

– Я никогда не думал бросать команду, ведь я уверен в своих действиях. Решение принимают руководители клуба, они оценивают мою работу и пытаются понять, готов ли я выполнять свои обязанности дальше. Критика зачастую мотивирует, ведь появляется желание доказать тем, кто создает вокруг нас негативную атмосферу, что они ошибаются. Я уверен, что большая часть негатива была адресована «Спартаку» из зависти. Она не касалась того, что происходило на поле, просто сложилось ощущение, что кто-то очень хочет дестабилизировать обстановку внутри.

– После победы над «Севильей» можно сказать, что «Спартак» вышел из небольшого кризиса?

– В «Спартаке» не было кризиса. В футболе сложно побеждать постоянно. Посмотрите на другие клубы. Соперники изучают твой стиль игры и постепенно находят управу на тебя.

– Что произошло со «Спартаком» в начале сезона?

– Такие проблемы – обычное дело для футбола. Я всегда говорил, что выиграть чемпионат России второй раз гораздо сложнее, чем в первый. Каждый матч сложен. Когда ты испытываешь давление, победить еще сложнее. В прошлом сезоне никто не думал, что «Спартак» будет фаворитом в борьбе за золото, на нас было меньше давления. Но когда ты начинаешь новый сезон в ранге чемпиона, выигрываешь Суперкубок России и стартуешь в Лиге чемпионов, то, разумеется, все ждут повторения прошлогодних успехов. Но это непросто. Может случиться 1000 вещей, которые приведут к различным нюансам. Это характерно не только для «Спартака», но и других команд.

После 14-ти туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 21 очко, и отстает от лидирующего «Зенита» на восемь баллов.