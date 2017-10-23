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    Конте хочет заполучить в «Челси» Бэйла

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте хочет видеть в своей команде полузащитника «Реала» Гарета Бэйла.

    Сообщается, что итальянский специалист хочет потратить на приобретение валлийца деньги, полученные синими от продажи в «Атлетико» нападающего Диего Косты. Напомним, испанец перебрался в стан «матрасников» в сентябре примерно за 58 миллионов фунтов стерлингов.

    Ранее сообщалось об интересе к 28-летнему экс-игроку «Тоттенхэма» со стороны «Манчестер Юнайтед».

    Нынешний контракт Бэйла с «Реалом» истекает летом 2022 года.

    Источник: Daily Star

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    23.10.2017 14:20
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 25 октября 2017, 07:33

      Чушь!!!

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      Рейтинг: +274

      Berikosha 24 октября 2017, 19:18

      Интересно сколько попросят

      0
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      Рейтинг: +473

      Серега М. 23 октября 2017, 18:52

      Челси однозначно нужно усиливаться, а Бэйл это будет или нет, увидим.

      1
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 23 октября 2017, 18:17

      зачем чтоб сыграв 2-3 матча лечить его полгода? Нафига он нужен такой стеклянный! ))

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 23 октября 2017, 16:24

      Нееееет нафик не нужен в таком состоянии...

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport > zagrizlik 23 октября 2017, 19:47

      На замены не плохо,Нголо там замучился пахать наверно)

      0
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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > Pourport 24 октября 2017, 08:02

      за те деньги,которые за него попросят это крутовато для замены )))

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      Рейтинг: +1994

      Pourport > zagrizlik 24 октября 2017, 15:45

      Мне кажется у Романа нет проблем с $

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik > Pourport 24 октября 2017, 16:19

      Есть проблемы с ФФП, иначе они не продавали бы каждый год лидеров.

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 23 октября 2017, 15:47

      Неплохо конечно(если Варди и Бэйл)дерзайте!)

      0
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 23 октября 2017, 14:52

      Под самим Конте, вроде, стульчик шатается, а потому его желания, скорее, не будут услышаны... Если придёт другой парень - вот тогда!!...))

      0
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      ...
      Рейтинг: +1967

      Romio-xxx > insider_retro 23 октября 2017, 15:47

      Да с чего под ним стульчик то зашатался?Тупые слухи СМИ.Он сам скорее уйдет,потому как хочет в Италии работать.

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      Рейтинг: +1994

      Pourport > insider_retro 23 октября 2017, 15:48

      Почему шатается?
      6-0 Бах разгромили,1-2 в Мадриде Атлетико,и 3-3 с Ромой в ЛЧ!)
      Насколько мне известно,ставки все на ЛЧ!
      Да и в чемпионате они не очень плохо шагают)

      2
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      Рейтинг: +214

      Yurini > Pourport 23 октября 2017, 18:18

      Всё верно сказано! Челси не на дне как с Моуриньо! А Конте тащит и стульчик под ним на цепях держится! Конте СИНИЙ!

      1
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      ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport > Yurini 23 октября 2017, 19:49

      Неврастеник и в этом сезоне на 6 месте с МЮ остановятся,не сомневаюсь!)

      0
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      ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Yurini 24 октября 2017, 13:40

      Бэйл меньше чем за 100 не продадут, а если Абрам за молодого Белотти, столько платить не захотел, то за уже не молодого Бэйла . . .

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      ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport > Аристократ Олжик 24 октября 2017, 15:46

      Это да!За него и 50 то много)

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик > Pourport 24 октября 2017, 16:37

      не соглашусь с тобой . . . когда тебе Криштиану или Лионель запрещают "выпендриваться", то тут извините . . . После того, как вся команда пахала на тебя и ты переходишь в команду, где предлагаешь стать единым целым, а тебе говорят, что согласны, но ты номером один всё равно не будешь, как тут заиграть то??? Думаешь брехня, спроси у Алексиса, Педро, Сеска, Златана, Неймара и Альваро . . .
      Так что по моему, Бэйл все ещё стоит 100, а то и больше

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      Рейтинг: +70677

      insider_retro > Romio-xxx 25 октября 2017, 00:12

      Тупые слухи или острые, но дыма без огня не бывает...
      http://www.football-italia.net/111803/chelsea-see-sarri-conte-heir

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      Рейтинг: +70677

      insider_retro > Pourport 25 октября 2017, 00:13

      Ни что не вечно...
      http://www.football-italia.net/111803/chelsea-see-sarri-conte-heir

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      Рейтинг: +1994

      Pourport > insider_retro 25 октября 2017, 10:51

      Какие то сказки из Италии)
      1.Действ.контракт Конте подписан до 2019 года,спечь его можно только в случае поражения в ЛЧ(сам он врядли скажет пока)
      2.Сарри в Челси?Пожилая надвое сказала.
      Не то что конечно что это невозможно,просто по мне не логично в данный момент!)

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Pourport 25 октября 2017, 15:46

      у "неврастеника" с МЮ дела идут уж получше чем у шизофренника в Челси))

      а вообще, лучше переживай за своё Динамо, а то вдруг тебе опять придётся на выезда гонять в Тамбов да Курск)))

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