Конте хочет заполучить в «Челси» Бэйла

Главный тренер «Челси» Антонио Конте хочет видеть в своей команде полузащитника «Реала» Гарета Бэйла.

Сообщается, что итальянский специалист хочет потратить на приобретение валлийца деньги, полученные синими от продажи в «Атлетико» нападающего Диего Косты. Напомним, испанец перебрался в стан «матрасников» в сентябре примерно за 58 миллионов фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось об интересе к 28-летнему экс-игроку «Тоттенхэма» со стороны «Манчестер Юнайтед».

Нынешний контракт Бэйла с «Реалом» истекает летом 2022 года.