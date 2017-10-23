«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» поспорят за Умтити

«Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в приобретении защитника «Барселоны» Самуэля Умтити.

По информации источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола является поклонником таланта 23-летнего футболиста и хочет видеть его в чемпионате Англии.

Рулевой манкунианцев Жозе Моуринью также проявляет интерес к французу, полагая, что стиль его игры хорошо подходит для АПЛ.

Сине-гранатовые в свою очередь намерены провести переговоры с футболистом по новому контракту. Каталонский клуб хочет увеличить сумму отступных за защитника, которая в данный момент составляет 60 миллионов евро.

Умтити перешел в «Барселону» из «Лиона» в июле 2016 года. Его действующее соглашение с «блауграной» рассчитано до середины 2021 года.