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    «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» поспорят за Умтити

    «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в приобретении защитника «Барселоны» Самуэля Умтити.

    По информации источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола является поклонником таланта 23-летнего футболиста и хочет видеть его в чемпионате Англии.

    Рулевой манкунианцев Жозе Моуринью также проявляет интерес к французу, полагая, что стиль его игры хорошо подходит для АПЛ.

    Сине-гранатовые в свою очередь намерены провести переговоры с футболистом по новому контракту. Каталонский клуб хочет увеличить сумму отступных за защитника, которая в данный момент составляет 60 миллионов евро.

    Умтити перешел в «Барселону» из «Лиона» в июле 2016 года. Его действующее соглашение с «блауграной» рассчитано до середины 2021 года.

    Источник: Tribalfootball

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    23.10.2017 12:10
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 23 октября 2017, 18:19

      точно надо новый контракт заключить с суммой отступных не менее полу млрд!

      1
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      Рейтинг: +240

      Italian_93 23 октября 2017, 14:07

      Утя

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 23 октября 2017, 12:58

      Если каталонский кризис не заведёт Барсу в тупик, то вряд ли с ним захотят расставаться...особенно посередине чемпионата (в зимнее трансф. окно)

      0
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel > dinar7777dinar 23 октября 2017, 13:03

      с независимостью и всеми вытекающими

      0
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      Рейтинг: +232

      Sterh 23 октября 2017, 12:46

      НАХРЕН ИДИТЕ!!!
      ЕСЛИ БАРМАЛЕЙ, УТЫРОК, И ЕГО ПРОСРЕТ - ПУСТЬ ЗАСТРЕЛИТСЯ СРАЗУ!!
      Единственное светлое пятно из всего ведра говна, что напокупала Барса за несколько лет!

      -2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 23 октября 2017, 12:38

      После ухода пуйолья он лутчий защитник который вижу барсе.. пике уже не тот

      5
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