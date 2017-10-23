Лунев: «Не мне объяснять Лодыгину, как и что делать»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев вынужден был досрочно покинуть поле в матче с ЦСКА в Москве. Причина – травма после столкновения со штангой.
Матч 14-го тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит» завершился со счетом 0:0. Команда из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в чемпионате с 29 очками. Столичные футболисты идут третьими, уступая сопернику четыре очка.
– Как ваше самочувствие?
– Бывало и лучше.
– А можно подробнее?
– Врезался в штангу, сильно забил мышцу. Завтра посмотрим, какое будет состояние.
– В первом тайме у ваших ворот было довольно много острых ситуаций. Что особенно запомнилось?
– Да особо ничего.
– Это из-за удара?
– Может быть...
– Что сказали Лодыгину, уступая ему место на поле?
– Просто пожелал удачи. Юра опытный, столько уже играл. Не мне ему объяснять, как и что делать.
– Было много стычек, потасовок.
– Ну, так это же красит футбол. Болельщики ради таких эмоций и приходят. Всем это нравится.