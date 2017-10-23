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    Лунев: «Не мне объяснять Лодыгину, как и что делать»

    Голкипер «Зенита» Андрей Лунев вынужден был досрочно покинуть поле в матче с ЦСКА в Москве. Причина – травма после столкновения со штангой.

    Матч 14-го тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит» завершился со счетом 0:0. Команда из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в чемпионате с 29 очками. Столичные футболисты идут третьими, уступая сопернику четыре очка.

    – Как ваше самочувствие?

    – Бывало и лучше.

    – А можно подробнее?

    – Врезался в штангу, сильно забил мышцу. Завтра посмотрим, какое будет состояние.

    – В первом тайме у ваших ворот было довольно много острых ситуаций. Что особенно запомнилось?

    – Да особо ничего.

    – Это из-за удара?

    – Может быть...

    – Что сказали Лодыгину, уступая ему место на поле?

    – Просто пожелал удачи. Юра опытный, столько уже играл. Не мне ему объяснять, как и что делать.

    – Было много стычек, потасовок.

    – Ну, так это же красит футбол. Болельщики ради таких эмоций и приходят. Всем это нравится.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.10.2017 07:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +353

      Rebrova 23 октября 2017, 09:04

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