Лунев: «Не мне объяснять Лодыгину, как и что делать»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев вынужден был досрочно покинуть поле в матче с ЦСКА в Москве. Причина – травма после столкновения со штангой.

Матч 14-го тура РФПЛ ЦСКА – «Зенит» завершился со счетом 0:0. Команда из Санкт-Петербурга продолжает лидировать в чемпионате с 29 очками. Столичные футболисты идут третьими, уступая сопернику четыре очка.

– Как ваше самочувствие?

– Бывало и лучше.

– А можно подробнее?

– Врезался в штангу, сильно забил мышцу. Завтра посмотрим, какое будет состояние.

– В первом тайме у ваших ворот было довольно много острых ситуаций. Что особенно запомнилось?

– Да особо ничего.

– Это из-за удара?

– Может быть...

– Что сказали Лодыгину, уступая ему место на поле?

– Просто пожелал удачи. Юра опытный, столько уже играл. Не мне ему объяснять, как и что делать.

– Было много стычек, потасовок.

– Ну, так это же красит футбол. Болельщики ради таких эмоций и приходят. Всем это нравится.