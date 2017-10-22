Манчини заявил, что «Зенит» просил ЦСКА перенести матч на понедельник

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал итог матча 14-го тура РФПЛ, в котором петербургский клуб сыграл вничью с ЦСКА (0:0).

– Почему у «Зенита» ничего не получилось в первом тайме?

– Во-первых, мы последний матч играли в четверг. Имели меньший период для восстановления. Мы просили ЦСКА перенести матч на понедельник. Но нам это не удалось, как, например, «Локомотиву». Поэтому в первом тайме, возможно, мы были не такими свежими.

– Как оцените судейство?

– Сегодня это была не такая важная составляющая игры.

– Вы довольны таким результатом с учетом турнирной перспективы?

– Я не могу быть доволен. Я недоволен, когда мы не выигрываем. Результат справедлив, но удовлетворения у меня нет, – приводит слова Манчини корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

ЦСКА и «Зенит» сыграли главный матч осени. Что это вообще было?