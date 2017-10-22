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    Манчини заявил, что «Зенит» просил ЦСКА перенести матч на понедельник

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини прокомментировал итог матча 14-го тура РФПЛ, в котором петербургский клуб сыграл вничью с ЦСКА (0:0).

    – Почему у «Зенита» ничего не получилось в первом тайме?

    – Во-первых, мы последний матч играли в четверг. Имели меньший период для восстановления. Мы просили ЦСКА перенести матч на понедельник. Но нам это не удалось, как, например, «Локомотиву». Поэтому в первом тайме, возможно, мы были не такими свежими.

    – Как оцените судейство?

    – Сегодня это была не такая важная составляющая игры.

    – Вы довольны таким результатом с учетом турнирной перспективы?

    – Я не могу быть доволен. Я недоволен, когда мы не выигрываем. Результат справедлив, но удовлетворения у меня нет, – приводит слова Манчини корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    ЦСКА и «Зенит» сыграли главный матч осени. Что это вообще было?

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2017 19:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +762

      sprint5 23 октября 2017, 03:15

      состава на две команды и плакаться о восстановлении сил

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +127

      Dobroe Teplo za CSKA 22 октября 2017, 22:55

      лох отмазался ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      fosterwow 22 октября 2017, 20:23

      ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 22 октября 2017, 19:59

      Желание побеждать - вот и всё !!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 октября 2017, 19:40

      в понедельник на футбол мало кто идёт в кассе выручки не будет

      5
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 22 октября 2017, 19:29

      Что-то надо говорить теперь!)

      1
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