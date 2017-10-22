У Лунева диагностирован ушиб мышцы

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после матча 14-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:0) рассказал о состоянии голкипера Андрея Лунева.

Напомним, голкипер во время первого тайма получил повреждение и в перерыве был заменен.

– Что с Луневым? Почему Кокорин и Полоз менялись позициями в первом тайме?

– У Лунева ушиб мышцы. Ему сильно досталось по ноге. Не думаю, что травма серьезная. Кокорин и Полоз менялись не один раз. Это было вызвано тактическими перестановками, – приводит слова Манчини корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

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