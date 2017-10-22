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У Лунева диагностирован ушиб мышцы

22 октября 2017, 18:44
6

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после матча 14-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:0) рассказал о состоянии голкипера Андрея Лунева.

Напомним, голкипер во время первого тайма получил повреждение и в перерыве был заменен.

– Что с Луневым? Почему Кокорин и Полоз менялись позициями в первом тайме?

– У Лунева ушиб мышцы. Ему сильно досталось по ноге. Не думаю, что травма серьезная. Кокорин и Полоз менялись не один раз. Это было вызвано тактическими перестановками, – приводит слова Манчини корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

ЦСКА и «Зенит» сыграли главный матч осени. Что это вообще было?

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Лунев Андрей Манчини Роберто
Комментарии (6)
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Italian_93
1508687204
День или два, удачи в дальнейшем
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ilichkadr
1508688220
Хреново, что у Лунева ушиб мышцы. Вскрытие покажет, на сколько травма серьезная. Всё таки врезался в штангу, а это дерево.............Здоровья Луневу!
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BarStep
1508688413
Лечись парень..., ты нам нужен...
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river31
1508688804
Здоровья Андрею. Хороший вратарь.
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DOCTOR PENALTY
1508691571
Не надо, Андрюха, проверять штанги, лучше как Полоз , рекламные щиты. Давай выздоравливай, ты на сегодня лучший.
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tim_73
1508692623
Здоровья и скорейшего восстановления!
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