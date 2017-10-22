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    У Лунева диагностирован ушиб мышцы

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после матча 14-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:0) рассказал о состоянии голкипера Андрея Лунева.

    Напомним, голкипер во время первого тайма получил повреждение и в перерыве был заменен.

    – Что с Луневым? Почему Кокорин и Полоз менялись позициями в первом тайме?

    – У Лунева ушиб мышцы. Ему сильно досталось по ноге. Не думаю, что травма серьезная. Кокорин и Полоз менялись не один раз. Это было вызвано тактическими перестановками, – приводит слова Манчини корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    ЦСКА и «Зенит» сыграли главный матч осени. Что это вообще было?

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2017 18:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +56

      tim_73 22 октября 2017, 20:17

      Здоровья и скорейшего восстановления!

      0
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 22 октября 2017, 19:59

      Не надо, Андрюха, проверять штанги, лучше как Полоз , рекламные щиты. Давай выздоравливай, ты на сегодня лучший.

      1
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      Рейтинг: +2231

      river31 22 октября 2017, 19:13

      Здоровья Андрею. Хороший вратарь.

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      Рейтинг: +7869

      BarStep 22 октября 2017, 19:06

      Лечись парень..., ты нам нужен...

      1
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      Рейтинг: +18231

      ilichkadr 22 октября 2017, 19:03

      Хреново, что у Лунева ушиб мышцы. Вскрытие покажет, на сколько травма серьезная. Всё таки врезался в штангу, а это дерево.............Здоровья Луневу!

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      Рейтинг: +240

      Italian_93 22 октября 2017, 18:46

      День или два, удачи в дальнейшем

      0
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