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    Венгер вернул в стартовый состав Санчеса и Озила

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своих подопечных Месуте Озиле и Алексисе Санчесе, которых он вернул в стартовый состав «Арсенала» на матч с «Эвертоном».

    «Нам необходимо, чтобы Озил и Санчес показывали свой лучший уровень. На тренировках они выглядят бодро, поэтому я вернул их в стартовый состав», — сказал Венгер.

    В матче «Эвертон» – «Арсенал» с первых минут появилась группа атакующих игроков Санчес – Озил – Лаказетт.

    Источник: Twitter

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    22.10.2017 15:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 23 октября 2017, 10:37

      без них Арсенал совсем донный)

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