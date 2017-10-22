Венгер вернул в стартовый состав Санчеса и Озила

без них Арсенал совсем донный)
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о своих подопечных Месуте Озиле и Алексисе Санчесе, которых он вернул в стартовый состав «Арсенала» на матч с «Эвертоном».
«Нам необходимо, чтобы Озил и Санчес показывали свой лучший уровень. На тренировках они выглядят бодро, поэтому я вернул их в стартовый состав», — сказал Венгер.
В матче «Эвертон» – «Арсенал» с первых минут появилась группа атакующих игроков Санчес – Озил – Лаказетт.
twit text
— Premier League (@premierleague) 22 октября 2017 г.