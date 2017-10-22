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    Рейнгольд: «Спартак рано списывать со счетов»

    Экс-игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что московский клуб может возглавить турнирную таблицу чемпионата России.

    «Рано списывать красно-белых со счетов. Будет еще много игр, где «Зенит» может потерять очки. Также будет очная встреча в Москве, а питерцам предстоят матчи с ЦСКА и «Локомотивом».

    Я считаю, что борьба только-только начинается. Отставание составляет 8-9 очков — это две с половиной игры.

    На мой взгляд, «Зенит» в Премьер-лиге выглядит не очень убедительно. Да, они в Лиге Европы встрепенулись, но с кем питерцы играли-то? Они играли с теми, кто из себя ничего не представляет, поэтому не хочу ставить на алтарь победу «Зенита» в чемпионате России», — сказал Рейнгольд.

    «Спартак» занимает четвертую строчку в чемпионате России, набрав 21 очко. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 28-ю очками.

    Сегодня санкт-петербургский клуб сыграет с ЦСКА. Начало встречи в 16:30. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: Rusfootball.info

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    22.10.2017 15:36
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 22 октября 2017, 17:55

      Согласен полностью.

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      Рейтинг: +2269

      dyema 22 октября 2017, 16:22

      ЕСЛИ ПОЛИСТАТЬ ЕГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПРО СПАРТАК С НАЧАЛА СЕЗОНА, ТО СТРАННО, ЧТО ЕГО ЕЩЁ НЕ ПРИБИЛИ ГДЕ-НИБУДЬ В ПОДВОРОТНЕ........

      -1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > dyema 22 октября 2017, 16:27

      это уголовщина СТАТЬЯ ПО ТЕБЕ ПЛАЧЕТ

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +66

      Ванечка 22 октября 2017, 16:18

      Это "Сосьедад" из себя ничего не представляет? Валерик, ты придурок!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18230

      ilichkadr 22 октября 2017, 16:17

      Две с половиной игры надо ещё отыграть. Так как с Амкаром играли не отыграть и одну. Игра в следующем туре в Ростове покажет каков запас прочности, а там и не за горами Краснодар.

      1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 22 октября 2017, 15:39

      Не в этом году..........

      -1
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 22 октября 2017, 15:38

      Ну что тут скажешь? Вперёд Спартак!

      3
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