Рейнгольд: «Спартак рано списывать со счетов»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что московский клуб может возглавить турнирную таблицу чемпионата России.

«Рано списывать красно-белых со счетов. Будет еще много игр, где «Зенит» может потерять очки. Также будет очная встреча в Москве, а питерцам предстоят матчи с ЦСКА и «Локомотивом».

Я считаю, что борьба только-только начинается. Отставание составляет 8-9 очков — это две с половиной игры.

На мой взгляд, «Зенит» в Премьер-лиге выглядит не очень убедительно. Да, они в Лиге Европы встрепенулись, но с кем питерцы играли-то? Они играли с теми, кто из себя ничего не представляет, поэтому не хочу ставить на алтарь победу «Зенита» в чемпионате России», — сказал Рейнгольд.

«Спартак» занимает четвертую строчку в чемпионате России, набрав 21 очко. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 28-ю очками.

Сегодня санкт-петербургский клуб сыграет с ЦСКА. Начало встречи в 16:30. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.