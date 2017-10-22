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Рейнгольд: «Спартак рано списывать со счетов»

22 октября 2017, 15:36
7

Экс-игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд считает, что московский клуб может возглавить турнирную таблицу чемпионата России.

«Рано списывать красно-белых со счетов. Будет еще много игр, где «Зенит» может потерять очки. Также будет очная встреча в Москве, а питерцам предстоят матчи с ЦСКА и «Локомотивом».

Я считаю, что борьба только-только начинается. Отставание составляет 8-9 очков — это две с половиной игры.

На мой взгляд, «Зенит» в Премьер-лиге выглядит не очень убедительно. Да, они в Лиге Европы встрепенулись, но с кем питерцы играли-то? Они играли с теми, кто из себя ничего не представляет, поэтому не хочу ставить на алтарь победу «Зенита» в чемпионате России», — сказал Рейнгольд.

«Спартак» занимает четвертую строчку в чемпионате России, набрав 21 очко. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 28-ю очками.

Сегодня санкт-петербургский клуб сыграет с ЦСКА. Начало встречи в 16:30. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1508675914
Ну что тут скажешь? Вперёд Спартак!
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dyema
1508675948
Не в этом году..........
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ilichkadr
1508678260
Две с половиной игры надо ещё отыграть. Так как с Амкаром играли не отыграть и одну. Игра в следующем туре в Ростове покажет каков запас прочности, а там и не за горами Краснодар.
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Ванечка
1508678304
Это "Сосьедад" из себя ничего не представляет? Валерик, ты придурок!)
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dyema
1508678536
ЕСЛИ ПОЛИСТАТЬ ЕГО ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПРО СПАРТАК С НАЧАЛА СЕЗОНА, ТО СТРАННО, ЧТО ЕГО ЕЩЁ НЕ ПРИБИЛИ ГДЕ-НИБУДЬ В ПОДВОРОТНЕ........
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Диктор
1508684137
Согласен полностью.
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