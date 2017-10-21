Примера. «Барселона» обыграла «Малагу», Месси набрал 500-е очко по системе «гол+пас»

В матче 9-го тура чемпионата Испании «Барселона» дома обыграла «Малагу» со счетом 2:0.

Каталонский клуб укрепился на первой строчке в турнирной таблице, набрав 25 очков. «Малага» с одним очком находится на последней строчке таблицы.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отдал голевую передачу и набрал 500 очков по этому показателю. Аргентинец забил 360 голов и отдал 140 голевых передач в 391 матче чемпионата Испании.

Чемпионат Испании. Примера. 9-й тур

Барселона – Малага – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 — Деулофеу, 2; 2:0 — Иньеста, 56.

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