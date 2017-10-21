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    Примера. «Барселона» обыграла «Малагу», Месси набрал 500-е очко по системе «гол+пас»

    В матче 9-го тура чемпионата Испании «Барселона» дома обыграла «Малагу» со счетом 2:0.

    Каталонский клуб укрепился на первой строчке в турнирной таблице, набрав 25 очков. «Малага» с одним очком находится на последней строчке таблицы.

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отдал голевую передачу и набрал 500 очков по этому показателю. Аргентинец забил 360 голов и отдал 140 голевых передач в 391 матче чемпионата Испании.

    Чемпионат Испании. Примера. 9-й тур

    Барселона – Малага – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 — Деулофеу, 2; 2:0 — Иньеста, 56.

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    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2017 23:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -11

      vasilyumarov 22 октября 2017, 02:31

      Caмый! лeгкий cпoсоб бpосить кypить! C пoмощью нaрoдного сpeдства, мoжно избaвиться oт вpeдной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить cвoю жизнь. Cовeтyю вcем - http://0rz.tw/iaVb4

      -1
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 22 октября 2017, 00:02

      Топовая команда, феноменальный бомбардир и блестящий ассистент!!
      Гремучая смесь для роскошных побед!!

      2
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      Рейтинг: +833

      Sola 21 октября 2017, 23:47

      Какая-то невероятная статистика.

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