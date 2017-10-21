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    Слуцкий: «Победа над «Барнсли» – самая важная для «Халла» в сезоне»

    Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Барнсли» (1:0) в 13-м туре Чемпионшипа.

    «Это был не лучший наш матч. Возможно, мы не заслужили победы, но наиграли на три очка в предыдущих матчах, когда удача была не на нашей стороне.

    В первом тайме «Барнсли» смотрелся лучше, и мы не могли показывать свой футбол. Но конечный результат оказался важнее, чем наше выступление.

    Думаю, эта победа – самая важная в сезоне. Мы часто оказывались перед закрытой дверью, но только сегодня нашли от нее ключ», – цитирует 46-летнего россиянина Hull Daily Mail.

    Напомним, «тигры» победили на выезде впервые за 427 дней. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2017 20:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1097

      Cubinec1989 22 октября 2017, 00:32

      с Победой!)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 21 октября 2017, 21:19

      Радоваться очкам,над далеко не крепкой командой,я не знаю даже!)

      0
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      ...
      Рейтинг: +208

      Александр Став > Pourport 21 октября 2017, 21:26

      так и Халл не МЮ, хотя и он сегодня проиграл.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3

      Joni > Pourport 25 октября 2017, 09:55

      три очка не пахнут

      -1
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