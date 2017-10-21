Слуцкий: «Победа над «Барнсли» – самая важная для «Халла» в сезоне»

Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий прокомментировал победу над «Барнсли» (1:0) в 13-м туре Чемпионшипа.

«Это был не лучший наш матч. Возможно, мы не заслужили победы, но наиграли на три очка в предыдущих матчах, когда удача была не на нашей стороне.

В первом тайме «Барнсли» смотрелся лучше, и мы не могли показывать свой футбол. Но конечный результат оказался важнее, чем наше выступление.

Думаю, эта победа – самая важная в сезоне. Мы часто оказывались перед закрытой дверью, но только сегодня нашли от нее ключ», – цитирует 46-летнего россиянина Hull Daily Mail.

Напомним, «тигры» победили на выезде впервые за 427 дней. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице.