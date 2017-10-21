РФПЛ. «Ростов» сыграл вничью с «Тосно» и прервал серию из трех поражений

Что то мне тревожно за Ростов , почему Калачев не играет?
«Тосно» и «Ростов» сыграли вничью 1:1 в матче 14-го тура чемпионата России. Голами отметились Евгений Марков и Сверрир Ингасон.
Команда Дмитрия Парфенова набрала 14 очков и поднялась на 13-ю позицию в турнирной таблице. Ростовский клуб с 17-ю баллами вышел на девятую.
Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур
Тосно (Ленинградская область) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Марков, 17; 1:1 – Ингасон, 56 (с пенальти).
«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Чернов, Кутин, Дугалич, Роша, Карницкий, Полетанович (Казаев, 43), Заболотный, Марков, Труйич (Мелкадзе, 67).
«Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев (Шомуродов, 69), Устинов, Игнасон, Вилюш, Гацкан, Байрамян (Ионов, 46), Могилевец, Думбия (Зуев, 46), Дядюн.
Предупреждения: Чернов, 21; Роша, 34; Дугалич, 72 – Песьяков, 34.