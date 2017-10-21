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    РФПЛ. «Ростов» сыграл вничью с «Тосно» и прервал серию из трех поражений

    «Тосно» и «Ростов» сыграли вничью 1:1 в матче 14-го тура чемпионата России. Голами отметились Евгений Марков и Сверрир Ингасон.

    Команда Дмитрия Парфенова набрала 14 очков и поднялась на 13-ю позицию в турнирной таблице. Ростовский клуб с 17-ю баллами вышел на девятую.

    Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

    Тосно (Ленинградская область) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Марков, 17; 1:1 – Ингасон, 56 (с пенальти).

    «Тосно»: Юрченко, Буйволов, Чернов, Кутин, Дугалич, Роша, Карницкий, Полетанович (Казаев, 43), Заболотный, Марков, Труйич (Мелкадзе, 67).

    «Ростов»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев (Шомуродов, 69), Устинов, Игнасон, Вилюш, Гацкан, Байрамян (Ионов, 46), Могилевец, Думбия (Зуев, 46), Дядюн.

    Предупреждения: Чернов, 21; Роша, 34; Дугалич, 72 – Песьяков, 34.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2017 16:03
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +292

      Fireman-100 21 октября 2017, 16:45

      Что то мне тревожно за Ростов , почему Калачев не играет?

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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 > Fireman-100 21 октября 2017, 17:40

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > Fireman-100 21 октября 2017, 18:58

      А мне уже даже не тревожно((( Нельзя строить команду опираясь только на Тимоху и Гацкана

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 21 октября 2017, 16:24

      Все, бердыевский запал у Ростова закончился... а жаль

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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > Lester84 21 октября 2017, 17:19

      самое хреновое, что у Рубина никак не закончится запал Грассии..
      Бердыев ничего не может сделать с Рубином, хотя защита Ростова и Азмун в наличии....

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