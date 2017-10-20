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  • Де Брюйне на звал «МЮ» главным конкурентом «Манчестер Сити»

Де Брюйне на звал «МЮ» главным конкурентом «Манчестер Сити»

20 октября 2017, 10:33
3

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне считает, что конкуренцию в чемпионской гонке его команде может составить «Манчестер Юнайтед». При этом бельгиец понимает, что по ходу чемпионата может все измениться.

«Сейчас борьба в чемпионате разворачивается между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Но в будущем может произойти все, что угодно. Можно упустить победу в 2-3 матчах, и откатиться вниз по турнирной таблице. Мы должны сохранить свою позицию.

В футболе случается так, что иногда один матч будет лучше другого. Но мы играем в атакующий футбол, хотим оказывать давление на соперников. Трудно все время играть на одном уровне, но на данный момент мы все в отличной форме», – заявил футболист.

После восьми туров «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии с 22 очками. «Юнайтед» идет на второй позиции, отставая на два балла.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Де Брюйне Кевин
Комментарии (3)
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per4ik_aye
1508486116
на звал
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Manilov
1508488911
Ну хоть бы уж многоточие поставили "на ... звал". А то как-то странно звучит.
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Sedoi_Goblin
1508498252
НЕ звал...))
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