Де Брюйне на звал «МЮ» главным конкурентом «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне считает, что конкуренцию в чемпионской гонке его команде может составить «Манчестер Юнайтед». При этом бельгиец понимает, что по ходу чемпионата может все измениться.

«Сейчас борьба в чемпионате разворачивается между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Но в будущем может произойти все, что угодно. Можно упустить победу в 2-3 матчах, и откатиться вниз по турнирной таблице. Мы должны сохранить свою позицию.

В футболе случается так, что иногда один матч будет лучше другого. Но мы играем в атакующий футбол, хотим оказывать давление на соперников. Трудно все время играть на одном уровне, но на данный момент мы все в отличной форме», – заявил футболист.

После восьми туров «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии с 22 очками. «Юнайтед» идет на второй позиции, отставая на два балла.