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    Де Брюйне на звал «МЮ» главным конкурентом «Манчестер Сити»

    Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне считает, что конкуренцию в чемпионской гонке его команде может составить «Манчестер Юнайтед». При этом бельгиец понимает, что по ходу чемпионата может все измениться.

    «Сейчас борьба в чемпионате разворачивается между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Но в будущем может произойти все, что угодно. Можно упустить победу в 2-3 матчах, и откатиться вниз по турнирной таблице. Мы должны сохранить свою позицию.

    В футболе случается так, что иногда один матч будет лучше другого. Но мы играем в атакующий футбол, хотим оказывать давление на соперников. Трудно все время играть на одном уровне, но на данный момент мы все в отличной форме», – заявил футболист.

    После восьми туров «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии с 22 очками. «Юнайтед» идет на второй позиции, отставая на два балла.

    Источник: Goal.com

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    20.10.2017 10:33
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1463

      Sedoi_Goblin 20 октября 2017, 14:17

      НЕ звал...))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov 20 октября 2017, 11:41

      Ну хоть бы уж многоточие поставили "на ... звал". А то как-то странно звучит.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      per4ik_aye 20 октября 2017, 10:55

      на звал

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