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«Спартак» поздравил Аленичева с 45-летием

20 октября 2017, 09:10
13

Пресс-служба «Спартака» поздравила своего бывшего игрока и главного тренера Дмитрия Аленичева с днем рождения. Сегодня ему исполняется 45 лет.

«Поздравляем Дмитрия Анатольевича с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, успехов и больших побед!» – говорится в поздравлении.

Аленичев пришел в «Спартак» в 1994 году и выступал в составе красно-белых до 1998-го, когда началась его карьера в Европе. В составе красно-белых Аленичев четырежды выигрывал с командой чемпионат России и дважды становился обладателем Кубка страны.

В 2004 году Аленичев вновь вернулся в «Спартак», где в 2006-м завершил карьеру игрока. Всего в составе красно-белых он провел 195 матчей и забил 31 мяч.

Тренерскую карьеру Дмитрий Аленичев начал в 2010 году. С 10 июня 2015 года до 5 августа 2016 года — был главным тренером московского «Спартака».

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Диктор
1508480813
Присоеденяюсь к поздравлениям
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OfaZavr
1508483295
С днем рождения Дмитрий Анатольевич! Дальнейших успехов во всех делах!
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Fancyfall
1508483728
всех благ!
Ответить
subbotaspartak
1508485228
Удачи
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RedWhiteFans2
1508486761
Профессиональный и великий, Скромный и адекватный человек! С днём рождения!
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raptor62
1508486846
таких игроков нельзя забывать удачи !!!
Ответить
dendiesel
1508487412
Хороший человек! Классный футболист!! от души поздравляю с днём Варенья!! Успехов и удачи в тренерском деле.
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docndoc
1508490420
Желаю здоровья, выйти с Енисеем в РФПЛ и навести там шороху!))
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DOCTOR PENALTY
1508490949
Поздравляем ! Здоровья, удачи, запредельной мотивации Вам и вашим подопечным. Скорейшего возвращения Дмитрий Анатольевич в родной клуб. В любом качестве.
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VVM1964
1508493407
МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ВСЕЙ ДУШИ .
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