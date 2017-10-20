Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Спартак» поздравил Аленичева с 45-летием

    Пресс-служба «Спартака» поздравила своего бывшего игрока и главного тренера Дмитрия Аленичева с днем рождения. Сегодня ему исполняется 45 лет.

    «Поздравляем Дмитрия Анатольевича с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, успехов и больших побед!» – говорится в поздравлении.

    Аленичев пришел в «Спартак» в 1994 году и выступал в составе красно-белых до 1998-го, когда началась его карьера в Европе. В составе красно-белых Аленичев четырежды выигрывал с командой чемпионат России и дважды становился обладателем Кубка страны.

    В 2004 году Аленичев вновь вернулся в «Спартак», где в 2006-м завершил карьеру игрока. Всего в составе красно-белых он провел 195 матчей и забил 31 мяч.

    Тренерскую карьеру Дмитрий Аленичев начал в 2010 году. С 10 июня 2015 года до 5 августа 2016 года — был главным тренером московского «Спартака».

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.10.2017 09:10
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 20 октября 2017, 16:26

      Молодцы! Спартаковцев бывших не бывает

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      sajra 20 октября 2017, 13:27

      с Днем рождения Дмитрий Анатольевич......

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      ДЯДЯ КАМЕНЬ 20 октября 2017, 12:43

      С праздником Диман!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 20 октября 2017, 12:15

      Поздравляем ! Здоровья, удачи, запредельной мотивации Вам и вашим подопечным. Скорейшего возвращения Дмитрий Анатольевич в родной клуб. В любом качестве.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2453

      docndoc 20 октября 2017, 12:07

      Желаю здоровья, выйти с Енисеем в РФПЛ и навести там шороху!))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1639

      dendiesel 20 октября 2017, 11:16

      Хороший человек! Классный футболист!! от души поздравляю с днём Варенья!! Успехов и удачи в тренерском деле.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      raptor62 20 октября 2017, 11:07

      таких игроков нельзя забывать удачи !!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 20 октября 2017, 11:06

      Профессиональный и великий, Скромный и адекватный человек! С днём рождения!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 20 октября 2017, 10:40

      Удачи

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3505

      Fancyfall 20 октября 2017, 10:15

      всех благ!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11