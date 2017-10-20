«Спартак» поздравил Аленичева с 45-летием

Пресс-служба «Спартака» поздравила своего бывшего игрока и главного тренера Дмитрия Аленичева с днем рождения. Сегодня ему исполняется 45 лет.

«Поздравляем Дмитрия Анатольевича с днем рождения и желаем ему крепкого здоровья, успехов и больших побед!» – говорится в поздравлении.

Аленичев пришел в «Спартак» в 1994 году и выступал в составе красно-белых до 1998-го, когда началась его карьера в Европе. В составе красно-белых Аленичев четырежды выигрывал с командой чемпионат России и дважды становился обладателем Кубка страны.

В 2004 году Аленичев вновь вернулся в «Спартак», где в 2006-м завершил карьеру игрока. Всего в составе красно-белых он провел 195 матчей и забил 31 мяч.

Тренерскую карьеру Дмитрий Аленичев начал в 2010 году. С 10 июня 2015 года до 5 августа 2016 года — был главным тренером московского «Спартака».