Ерохин: «Главное, чтобы «Зенит» вынес урок из поражения от «Арсенала»

Манчини уже наверное давно сделал выводы что с вами господин Ерохин ни хрена не выиграешь и скоро свалит из Питера куда нибудь в Италию или Китай с приличной неустойкой,которую Газпром любит платить всем подряд
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о поражении от тульского «Арсенала» (0:1) в матче 13-го тура чемпионата России. Футболист подчеркнул, что петербургской команде необходимо сделать определенные выводы после этой встречи.
«О причинах поражения мне говорить не очень правильно. Это должно оставаться внутри команды.
Главное, чтобы мы вынесли из этого урок, больше не допустили этого и продолжили бороться за чемпионство. А тренеры нам в этом помогут, сделают определенные корректировки», – сказал Ерохин.