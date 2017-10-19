Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ерохин: «Главное, чтобы «Зенит» вынес урок из поражения от «Арсенала»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о поражении от тульского «Арсенала» (0:1) в матче 13-го тура чемпионата России. Футболист подчеркнул, что петербургской команде необходимо сделать определенные выводы после этой встречи.

    «О причинах поражения мне говорить не очень правильно. Это должно оставаться внутри команды.

    Главное, чтобы мы вынесли из этого урок, больше не допустили этого и продолжили бороться за чемпионство. А тренеры нам в этом помогут, сделают определенные корректировки», – сказал Ерохин.

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.10.2017 15:28
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 19 октября 2017, 19:04

      Манчини уже наверное давно сделал выводы что с вами господин Ерохин ни хрена не выиграешь и скоро свалит из Питера куда нибудь в Италию или Китай с приличной неустойкой,которую Газпром любит платить всем подряд

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      lexa2154 19 октября 2017, 16:25

      Ребя не трендите за зря, зеня соберется и все сделает как надо!





      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 октября 2017, 15:44

      Чего мы! Сам бы потренировался по воротам попадать!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +134

      vinsent 19 октября 2017, 15:41

      тревожные звонки звучали когда подписывали 20 человек, а конкуренция иногда перерастает в саботаж, кто то чуть лучше лижет и все-тёрки начинаются

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70677

      insider_retro 19 октября 2017, 15:37

      Тревожные звонки звучали ещё в матчах с Уралом, израильтянами, Динамо и Ростовом... Но звон как-то мимо команды прозвенел... И только после Арсенала собрались делать выводы... УЖЕ надо было сделать!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11