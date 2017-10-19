Ерохин: «Главное, чтобы «Зенит» вынес урок из поражения от «Арсенала»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о поражении от тульского «Арсенала» (0:1) в матче 13-го тура чемпионата России. Футболист подчеркнул, что петербургской команде необходимо сделать определенные выводы после этой встречи.

«О причинах поражения мне говорить не очень правильно. Это должно оставаться внутри команды.

Главное, чтобы мы вынесли из этого урок, больше не допустили этого и продолжили бороться за чемпионство. А тренеры нам в этом помогут, сделают определенные корректировки», – сказал Ерохин.