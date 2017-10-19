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  • Ерохин: «Я бы не сказал, что в России играют только из-за больших денег»

Ерохин: «Я бы не сказал, что в России играют только из-за больших денег»

19 октября 2017, 13:20
8

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин признался, что хотел бы попробовать свои силы в зарубежном чемпионате. Игрок сборной России отметил, что ему нравятся Бундеслига и АПЛ.

— Большие деньги в России или выступление за европейский клуб — что бы вы выбрали?

— Я бы не сказал, что в России играют только из-за больших денег. Такие клубы, как «Зенит», стремятся каждый год бороться за чемпионство и играть в Лиге чемпионов с лучшими командами. Поэтому футбольная составляющая тут также на высоком уровне.

— Почти вся молодежь говорит лозунгами: «Хочу играть в Европе!» А вы, как уже сложившийся игрок?

— Если честно, хотелось бы поиграть, увидеть и почувствовать их менталитет, более европейский. Но это опять должно все совпасть — должен быть клуб хороший, который представлял бы хорошую альтернативу нашим сильнейшим командам. Сейчас же все мысли связаны с «Зенитом». А из любимых лиг выделю Германию и Англию — смотрю их чаще всего.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Ерохин Александр
Комментарии (8)
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vinsent
1508409474
ни пизди ероха- ты ж в зенит не за баранками побежал
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insider_retro
1508409898
Да, то, что он бы не сказал, всем на самом деле очевидно!! Ведь не берёзки, ушанки и медведи удерживают игроков от отъезда в еуропейские клубы для пробы сил и набора опыта?!...))
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Аид666
1508410340
Не из-за денег я побежал в Зенит... ну-ну...
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prezent2017
1508419811
Да он вроде уже играл в Молдавии. А Молдавия, как и Окраина, цэ Гейропа.
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OfaZavr
1508426229
ну конечно, мы так и думали)))
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raptor62
1508487209
что же в ростове не остался если деньги не главное мюллер поманил народными долларами и побегли.
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ДЯДЯ КАМЕНЬ
1508503109
Не только из-за больших денег а из за Очень больших
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