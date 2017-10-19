Ерохин: «Я бы не сказал, что в России играют только из-за больших денег»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин признался, что хотел бы попробовать свои силы в зарубежном чемпионате. Игрок сборной России отметил, что ему нравятся Бундеслига и АПЛ.

— Большие деньги в России или выступление за европейский клуб — что бы вы выбрали?

— Я бы не сказал, что в России играют только из-за больших денег. Такие клубы, как «Зенит», стремятся каждый год бороться за чемпионство и играть в Лиге чемпионов с лучшими командами. Поэтому футбольная составляющая тут также на высоком уровне.

— Почти вся молодежь говорит лозунгами: «Хочу играть в Европе!» А вы, как уже сложившийся игрок?

— Если честно, хотелось бы поиграть, увидеть и почувствовать их менталитет, более европейский. Но это опять должно все совпасть — должен быть клуб хороший, который представлял бы хорошую альтернативу нашим сильнейшим командам. Сейчас же все мысли связаны с «Зенитом». А из любимых лиг выделю Германию и Англию — смотрю их чаще всего.