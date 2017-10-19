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    Ерохин: «Я бы не сказал, что в России играют только из-за больших денег»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин признался, что хотел бы попробовать свои силы в зарубежном чемпионате. Игрок сборной России отметил, что ему нравятся Бундеслига и АПЛ.

    — Большие деньги в России или выступление за европейский клуб — что бы вы выбрали?

    — Я бы не сказал, что в России играют только из-за больших денег. Такие клубы, как «Зенит», стремятся каждый год бороться за чемпионство и играть в Лиге чемпионов с лучшими командами. Поэтому футбольная составляющая тут также на высоком уровне.

    — Почти вся молодежь говорит лозунгами: «Хочу играть в Европе!» А вы, как уже сложившийся игрок?

    — Если честно, хотелось бы поиграть, увидеть и почувствовать их менталитет, более европейский. Но это опять должно все совпасть — должен быть клуб хороший, который представлял бы хорошую альтернативу нашим сильнейшим командам. Сейчас же все мысли связаны с «Зенитом». А из любимых лиг выделю Германию и Англию — смотрю их чаще всего.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    19.10.2017 13:20
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +122

      ДЯДЯ КАМЕНЬ 20 октября 2017, 15:38

      Не только из-за больших денег а из за Очень больших

      0
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      Рейтинг: +51

      raptor62 20 октября 2017, 11:13

      что же в ростове не остался если деньги не главное
      мюллер поманил народными долларами и побегли.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 октября 2017, 18:17

      ну конечно, мы так и думали)))

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 октября 2017, 16:30

      Да он вроде уже играл в Молдавии. А Молдавия, как и Окраина, цэ Гейропа.

      -1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 19 октября 2017, 13:52

      Не из-за денег я побежал в Зенит... ну-ну...

      1
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 19 октября 2017, 13:44

      Да, то, что он бы не сказал, всем на самом деле очевидно!!
      Ведь не берёзки, ушанки и медведи удерживают игроков от отъезда в еуропейские клубы для пробы сил и набора опыта?!...))

      2
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      Рейтинг: +134

      vinsent 19 октября 2017, 13:37

      ни пизди ероха- ты ж в зенит не за баранками побежал

      2
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 > vinsent 19 октября 2017, 14:25

      если бы не паспорт его и духа не было бы в Зените вот и пользуются блин мастеришки хреновы

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