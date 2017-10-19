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    Кирьяков: «Спартак» разгромил топ-команду европейского футбола»

    Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков считает, что прошедший матч Лиги чемпионов «Спартак»«Севилья» стал знаковым для всего российского футбола.

    «Спасение «Спартака» от гола Комбаровым – переломный момент игры. При равенстве в счете игра могла повернуться в любую сторону. Приятно, что в непростой ситуации москвичи склонили чашу весов на свою сторону.

    Безусловно, «Спартаку» везло, но они заслужили это своей игрой, заряженностью на борьбу с первых же минут. И, конечно, сыграли свою роль домашние трибуны, которые заставляли игроков выгрызать каждый квадратный метр поля. Второй гол «Спартака» перевернул игру, заставил испанцев опустить руки, за что они и поплатились.

    Эта игра уже вошла в историю. «Спартак» разгромил топ-команду европейского футбола. «Севилья» идет в лидерах испанского чемпионата, и за последние четыре сезона они трижды выигрывали Лигу Европы. Безусловно, это знаковый матч для нашего футбола, и его будут помнить всегда», – считает Кирьяков.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» закончился со счетом 5:1. Красно-белые после этой игры делят вершину турнирной таблицы с «Ливерпулем» – у команд по пять очков. Испанцы идут на третьей позиции с четырьмя очками. «Марибор» замыкает турнирную таблицу.

    Источник: Известия

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    19.10.2017 07:42
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +93

      stachel 19 октября 2017, 19:53

      Не топ конечно (ЛЕ не для топ команд), но очень сильную команду из топ-5. Хотя текущее 5 место в сильнейшей лиге мира, это вам не фунт изюма!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 19 октября 2017, 18:10

      однажды спартак выиграл у реала на его поле 3-1 , а цска у барселоны 3-2, это я точно запомнил на всю жизнь, а севилья думаю забудется вскоре

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 19 октября 2017, 13:07

      Удивляюсь я. Спартак (огромное спасибо ему!) устроил праздник. Но, даже сейчас здесь находятся м"удаки-злопыхатели.

      2
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 19 октября 2017, 10:35

      Дело даже не в том, какую команду. Главное ОБЫГРАЛИ. Не вымучили. А именно ОБЫГРАЛИ. Мой ЦСКА вчера хотел вымучить победу или ничейку...И мне стыдно, за свою команду...

      8
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      Рейтинг: +174

      Гладиатор++++=== > Чикомас 19 октября 2017, 11:00

      Спасибо братуха что ты так высказался за Спартак.Но я тоже не пойму что творится в ЦСКА.Вроде бы все те же играют а игры нет.жаль.Удачи вам.

      6
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      Рейтинг: +11358

      alp 19 октября 2017, 10:31

      сколько пафоса... барсу прям вынесли три раза ))))) спамовские в своем стиле...

      -3
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      Рейтинг: +257

      vikrub > alp 19 октября 2017, 10:38

      Не завидуй и не злись. Печень будет целее.

      5
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      Рейтинг: +11358

      alp > VVM1964 19 октября 2017, 13:18

      с утра написал

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11358

      alp > vikrub 19 октября 2017, 13:20

      ни то ни другое. с победой поздравляю. но слишком рано начали примерять медальки. спамовские всегда так делают, и, поэтому, смешно смотрятся потом..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +588

      спартач-тверь > alp 19 октября 2017, 13:40

      На безрыбье и рак рыба

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > alp 19 октября 2017, 15:18

      лучше бы просто порадовался, что Спартак неплохие баллы стране приносит! да и до начала ЛЧ тут все кому не лень предсказывали что Спартак опозорится и т.д. а тут вон как складывается - с Марибором и Ливерпулем ничья, Севилью вперёд ногами вынесли..конечно только пол пути в группе прошло, но уже есть чем гордиться)) и к слову, с одним фаворитом делят очки, а другой и вовсе отстал, пусть и минимально!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +98

      truded 19 октября 2017, 10:04

      победили "сборную вселенной"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 октября 2017, 09:19

      Спартак верим в тебя.

      7
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      Рейтинг: +174

      Гладиатор++++=== > Диктор 19 октября 2017, 11:01

      Точно так.

      5
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      Рейтинг: +722

      Urry 19 октября 2017, 09:06

      Главное не зацикливаться на той победе, чтобы она не стала единственной

      6
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