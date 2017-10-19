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  • Кирьяков: «Спартак» разгромил топ-команду европейского футбола»

Кирьяков: «Спартак» разгромил топ-команду европейского футбола»

19 октября 2017, 07:42
16

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков считает, что прошедший матч Лиги чемпионов «Спартак»«Севилья» стал знаковым для всего российского футбола.

«Спасение «Спартака» от гола Комбаровым – переломный момент игры. При равенстве в счете игра могла повернуться в любую сторону. Приятно, что в непростой ситуации москвичи склонили чашу весов на свою сторону.

Безусловно, «Спартаку» везло, но они заслужили это своей игрой, заряженностью на борьбу с первых же минут. И, конечно, сыграли свою роль домашние трибуны, которые заставляли игроков выгрызать каждый квадратный метр поля. Второй гол «Спартака» перевернул игру, заставил испанцев опустить руки, за что они и поплатились.

Эта игра уже вошла в историю. «Спартак» разгромил топ-команду европейского футбола. «Севилья» идет в лидерах испанского чемпионата, и за последние четыре сезона они трижды выигрывали Лигу Европы. Безусловно, это знаковый матч для нашего футбола, и его будут помнить всегда», – считает Кирьяков.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» закончился со счетом 5:1. Красно-белые после этой игры делят вершину турнирной таблицы с «Ливерпулем» – у команд по пять очков. Испанцы идут на третьей позиции с четырьмя очками. «Марибор» замыкает турнирную таблицу.

Источник: Известия
Лига чемпионов Спартак Севилья Кирьяков Сергей
Комментарии (16)
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Urry
1508393176
Главное не зацикливаться на той победе, чтобы она не стала единственной
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Диктор
1508393991
Спартак верим в тебя.
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truded
1508396675
победили "сборную вселенной"
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alp
1508398291
сколько пафоса... барсу прям вынесли три раза ))))) спамовские в своем стиле...
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Чикомас
1508398500
Дело даже не в том, какую команду. Главное ОБЫГРАЛИ. Не вымучили. А именно ОБЫГРАЛИ. Мой ЦСКА вчера хотел вымучить победу или ничейку...И мне стыдно, за свою команду...
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serppion
1508407652
Удивляюсь я. Спартак (огромное спасибо ему!) устроил праздник. Но, даже сейчас здесь находятся м"удаки-злопыхатели.
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спанчес
1508425808
однажды спартак выиграл у реала на его поле 3-1 , а цска у барселоны 3-2, это я точно запомнил на всю жизнь, а севилья думаю забудется вскоре
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stachel
1508432010
Не топ конечно (ЛЕ не для топ команд), но очень сильную команду из топ-5. Хотя текущее 5 место в сильнейшей лиге мира, это вам не фунт изюма!
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