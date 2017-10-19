Кирьяков: «Спартак» разгромил топ-команду европейского футбола»

Бывший футболист сборной России Сергей Кирьяков считает, что прошедший матч Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» стал знаковым для всего российского футбола.

«Спасение «Спартака» от гола Комбаровым – переломный момент игры. При равенстве в счете игра могла повернуться в любую сторону. Приятно, что в непростой ситуации москвичи склонили чашу весов на свою сторону.

Безусловно, «Спартаку» везло, но они заслужили это своей игрой, заряженностью на борьбу с первых же минут. И, конечно, сыграли свою роль домашние трибуны, которые заставляли игроков выгрызать каждый квадратный метр поля. Второй гол «Спартака» перевернул игру, заставил испанцев опустить руки, за что они и поплатились.

Эта игра уже вошла в историю. «Спартак» разгромил топ-команду европейского футбола. «Севилья» идет в лидерах испанского чемпионата, и за последние четыре сезона они трижды выигрывали Лигу Европы. Безусловно, это знаковый матч для нашего футбола, и его будут помнить всегда», – считает Кирьяков.

Матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов «Спартак» – «Севилья» закончился со счетом 5:1. Красно-белые после этой игры делят вершину турнирной таблицы с «Ливерпулем» – у команд по пять очков. Испанцы идут на третьей позиции с четырьмя очками. «Марибор» замыкает турнирную таблицу.