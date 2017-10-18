Кришито: «Кокорин – лидер «Зенита». Тащит команду за собой, на поле умеет все»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито отметил уровень игры форварда Александра Кокорина. Итальянец назвал нападающего лидером питерцев в текущем сезоне.

«В этом сезоне наш лидер — Александр Кокорин, он в потрясающей форме. В прошлом сезоне он играл левого вингера, а теперь вернулся на излюбленную позицию центрального нападающего. Он выигрывает матчи. Тащит команду за собой, на поле умеет все. Уверен, что он будет так играть до конца сезона», – сказал Кришито.

Кокорин в текущем сезоне провел в чемпионате России 13 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.