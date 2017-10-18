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    Кришито: «Кокорин – лидер «Зенита». Тащит команду за собой, на поле умеет все»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито отметил уровень игры форварда Александра Кокорина. Итальянец назвал нападающего лидером питерцев в текущем сезоне.

    «В этом сезоне наш лидер — Александр Кокорин, он в потрясающей форме. В прошлом сезоне он играл левого вингера, а теперь вернулся на излюбленную позицию центрального нападающего. Он выигрывает матчи. Тащит команду за собой, на поле умеет все. Уверен, что он будет так играть до конца сезона», – сказал Кришито.

    Кокорин в текущем сезоне провел в чемпионате России 13 матчей, в которых забил восемь мячей и отдал три результативные передачи.

    Источник: УЕФА

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    18.10.2017 16:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 18 октября 2017, 19:19

      Ты бы помог тащить, а не болтать.

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      Рейтинг: +205

      AlmazZz93 > paracetamol 18 октября 2017, 20:41

      2 гола, 3 голевые передачи, уверенная игра в обороне. Что еще нужно для защитника? Бред несешь

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