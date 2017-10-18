Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Александр Тихонов: «Канделаки нужно гнать с «Матч ТВ» поганой метлой. Канал показывает только бездарные игры чемпионата России с пустыми трибунами»

    Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подверг критике политику телеканала «Матч ТВ». Прославленный российский спортсмен призвал уволить Тину Канделаки с поста генерального продюсера.

    «Этот канал по своему призванию должен прославлять и пропагандировать российский спорт. Но то, что он показывает из российского спорта – это бездарные игры чемпионата России с пустыми трибунами. Больше от российского спорта там нет почти ничего.

    Канделаки, похоже, забыла, в какой стране она живет и какое государство платит ей огромные деньги и дает возможность себя проявить.
    Я частенько просыпаюсь рано утром, включаю телевизор из любопытства. Там идут фильмы то о Майке Тайсоне, то о Мохаммеде Али, каких-то бейсболистах, но при этом забыты десятки прославленных советских и российских спортсменов. У нас достаточно своих героев.

    Канделаки нужно гнать поганой метлой только за то, что она не решила ни одной из поставленных задач.

    С одной стороны, канал остается убыточным и полностью финансируется государственной компанией, с другой стороны, не решает задач по популяризации и пропаганде российского спорта. Они израсходовали огромные деньги на показ фильмов об иностранцах и иностранных футбольных чемпионатов, которые себя не окупают. Рейтинг канала нулевой», – написал Тихонов на своем официальном сайте.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.10.2017 12:15
    Рекомендуем
    Комментарии52
    ...
    • ...
      Рейтинг: +40

      rjrf 19 октября 2017, 11:34

      Пусть покажут как допинг жрали и пробирки меняли, да ещё как потом свидетелей убирали. Патриоты херовы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1015

      г.Онега 18 октября 2017, 19:44

      а мне нравиться ещё керлинг ))(женский керлинг) ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +839

      Князев 18 октября 2017, 18:47

      Совершенно согласен с Александром Тихоновым. Канделаки ничего не понимает в спорте, кроме этого совершенно не патриотична.
      Надо назначить кого-нибудь из спортсменов, допустим Исинбаеву или какого либо известного спортсмена!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +210

      azar80 > Князев 19 октября 2017, 19:17

      И Лена покажет фильм по названием "Я очень люблю Россию живя при этом в Монако"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 18 октября 2017, 17:27

      Насколько спокойный Александр Тихонов. Если уж он так реагирует, тогда действительно нужно гнать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4053

      Kollljan 18 октября 2017, 15:36

      То, что канал нулевой, было ясно ещё до его открытия.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 18 октября 2017, 15:10

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Так говорит, будто чемпионат России по футболу идёт каждый день.
      Про него бы показывали - не удивился.
      Хороший спортсмен. Был. Теперь брюзга старый пень.
      На Канделаку наезжает. Стрелять разучился?

      -4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      Sterh 18 октября 2017, 14:51

      О!) Есть согласные со мной в оценке игр чемпионата России!))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +210

      azar80 18 октября 2017, 14:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      надо показывать фильмы про бездаря Тихонова, который в индивидуальном виде спорта получил 4 олимпийских золота в эстафетах

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18228

      ilichkadr > azar80 18 октября 2017, 14:51

      Ну, почему же только про бездаря Тихонова? Например, об абсолютном мировом чемпионе по тяжелой атлетике В. Алексееве, который за 2,5 года 54 раза превышал рекорды мирового значения. Абсолютный рекордсмен 3-х европейских первенств, 3-х мировых чемпионатов, победитель 20-х Олимпийских игр. Женская спортивная и художественная гимнастика. Много чего есть в архивах, за которое не надо башлять большие деньги........

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad > ilichkadr 19 октября 2017, 08:49

      Вот сам и смотри такие передачи!) И слезу пускай:)) Знаешь о канале Ностальгия? Тебе туда вместе с нашим пенсом-президентом.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18228

      ilichkadr > la verdad 19 октября 2017, 09:14

      Знаю, но не смотрю, не вижу смысла.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4274

      mutabor0992 18 октября 2017, 14:15

      А мне вот просто Тина не нравится и усе...Соответственно и все что она делает!!!!!!Профессионализма-ноль!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18228

      ilichkadr > mutabor0992 18 октября 2017, 14:35

      Откуда может взяться профессионализм у журналистки -телеведущей? Руководитель канала, тем более государственного очень серьезная и значимая должность. Эт вам не ток-шоу проводить, где можно по ходу программы фантазировать. Здесь большая государственная политика, а не хухры-мухры.....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > ilichkadr 18 октября 2017, 16:18

      соглашусь, да и в спорте она ничего не понимает. Все комментаторы которые изначально были по разбежались! Надо гнать ее!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +18228

      ilichkadr > EcioAuditore 18 октября 2017, 18:24

      Гнать-то надо, но видимо у неё крыша серьезная. Покопался в википедии и обнаружил, что Тина заслуженный журналист Чеченской Республики (2013). Вот и подумал, за какие такие заслуги Рамзан такого звания её удостоил?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 18 октября 2017, 14:09

      Нет Испании, остальной футбол пофиг, даже наш российский, так как там играют одни иностранцы, пусть наша молодёжь и дворовые пацаны смотрят на Месси, чем даже на Промесов. Они всё равно не наши. Показывают виды спорта где мы лидеры, но при этом не Российскую команду, а чужие сборные и с пустыми трибунами, и в самое клёвое вечернее время. Гнать давно пора эту тину и продажную свору с Футбол плюс 1, 2 и 3. Бездарные комментаторы. Но наступает эра футбол-интернета и мы рады.

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11