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  • Александр Тихонов: «Канделаки нужно гнать с «Матч ТВ» поганой метлой. Канал показывает только бездарные игры чемпионата России с пустыми трибунами»

Александр Тихонов: «Канделаки нужно гнать с «Матч ТВ» поганой метлой. Канал показывает только бездарные игры чемпионата России с пустыми трибунами»

18 октября 2017, 12:15
51

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подверг критике политику телеканала «Матч ТВ». Прославленный российский спортсмен призвал уволить Тину Канделаки с поста генерального продюсера.

«Этот канал по своему призванию должен прославлять и пропагандировать российский спорт. Но то, что он показывает из российского спорта – это бездарные игры чемпионата России с пустыми трибунами. Больше от российского спорта там нет почти ничего.

Канделаки, похоже, забыла, в какой стране она живет и какое государство платит ей огромные деньги и дает возможность себя проявить.
Я частенько просыпаюсь рано утром, включаю телевизор из любопытства. Там идут фильмы то о Майке Тайсоне, то о Мохаммеде Али, каких-то бейсболистах, но при этом забыты десятки прославленных советских и российских спортсменов. У нас достаточно своих героев.

Канделаки нужно гнать поганой метлой только за то, что она не решила ни одной из поставленных задач.

С одной стороны, канал остается убыточным и полностью финансируется государственной компанией, с другой стороны, не решает задач по популяризации и пропаганде российского спорта. Они израсходовали огромные деньги на показ фильмов об иностранцах и иностранных футбольных чемпионатов, которые себя не окупают. Рейтинг канала нулевой», – написал Тихонов на своем официальном сайте.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Канделаки Тина
Комментарии (51)
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_Marqella_
1508319394
биатлон то матч регулярно показывает,хоккей,футбол,вон сейчас кубок Кремля идёт...Тихонов не прав....))
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Sergh4
1508322269
Сейчас хоть что-то стали показывать,а то раньше вообще ни хрена не показывали или максимум один матч в неделю
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Ден 781
1508322362
.Не знаю что там не так, но Спартак и другие большие команды РПФЛ смотрю на Матче а также Лигу чемпионов
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Берёза В.
1508322731
Давно пора ,ей только Каруселью руководить
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BykAs
1508322771
Всем не угодишь. Но при ней футбол лучше освещается.
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ljrljr0505
1508323140
Футбол при Тине стал освещаться лучше. Зимой биатлон со среды до воскресенья обязательно... Хоккей с сентября по май обязательно. Баскетбол, волейбол...Все крупные международные турниры стараются показать... А что касается фильмов, то к сожалению без них не обойтись...Как-то так...
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ilichkadr
1508323194
Как ни странно, но Тихонов прав. Одна иностранщина на канале. Создается ощущение, что СССР и её великих спортсменов не было вообще.
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Александр52
1508324986
Нет Испании, остальной футбол пофиг, даже наш российский, так как там играют одни иностранцы, пусть наша молодёжь и дворовые пацаны смотрят на Месси, чем даже на Промесов. Они всё равно не наши. Показывают виды спорта где мы лидеры, но при этом не Российскую команду, а чужие сборные и с пустыми трибунами, и в самое клёвое вечернее время. Гнать давно пора эту тину и продажную свору с Футбол плюс 1, 2 и 3. Бездарные комментаторы. Но наступает эра футбол-интернета и мы рады.
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azar80
1508326590
надо показывать фильмы про бездаря Тихонова, который в индивидуальном виде спорта получил 4 олимпийских золота в эстафетах
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subbotaspartak
1508328645
Так говорит, будто чемпионат России по футболу идёт каждый день. Про него бы показывали - не удивился. Хороший спортсмен. Был. Теперь брюзга старый пень. На Канделаку наезжает. Стрелять разучился?
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