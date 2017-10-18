Александр Тихонов: «Канделаки нужно гнать с «Матч ТВ» поганой метлой. Канал показывает только бездарные игры чемпионата России с пустыми трибунами»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов подверг критике политику телеканала «Матч ТВ». Прославленный российский спортсмен призвал уволить Тину Канделаки с поста генерального продюсера.

«Этот канал по своему призванию должен прославлять и пропагандировать российский спорт. Но то, что он показывает из российского спорта – это бездарные игры чемпионата России с пустыми трибунами. Больше от российского спорта там нет почти ничего.

Канделаки, похоже, забыла, в какой стране она живет и какое государство платит ей огромные деньги и дает возможность себя проявить.

Я частенько просыпаюсь рано утром, включаю телевизор из любопытства. Там идут фильмы то о Майке Тайсоне, то о Мохаммеде Али, каких-то бейсболистах, но при этом забыты десятки прославленных советских и российских спортсменов. У нас достаточно своих героев.

Канделаки нужно гнать поганой метлой только за то, что она не решила ни одной из поставленных задач.

С одной стороны, канал остается убыточным и полностью финансируется государственной компанией, с другой стороны, не решает задач по популяризации и пропаганде российского спорта. Они израсходовали огромные деньги на показ фильмов об иностранцах и иностранных футбольных чемпионатов, которые себя не окупают. Рейтинг канала нулевой», – написал Тихонов на своем официальном сайте.