Меркадо: «Нас сломал второй гол «Спартака»

Защитник «Севильи» Габриэль Меркадо прокомментировал результат матча со «Спартаком». Испанский клуб пропустил в гостевом матче пять мячей, потерпев разгромное поражение.

«Всегда неприятно проигрывать. Мы хорошо начали вторую половину, но пропустили мяч. Второй гол «Спартака» нас сломал.

Мы постараемся взять реванш у «Спартака» на домашнем стадионе. Нам необходимо продолжать верить в себя. Хотим улучшить результаты», – сказал Меркадо.

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