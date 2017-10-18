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    Меркадо: «Нас сломал второй гол «Спартака»

    Защитник «Севильи» Габриэль Меркадо прокомментировал результат матча со «Спартаком». Испанский клуб пропустил в гостевом матче пять мячей, потерпев разгромное поражение.

    «Всегда неприятно проигрывать. Мы хорошо начали вторую половину, но пропустили мяч. Второй гол «Спартака» нас сломал.

    Мы постараемся взять реванш у «Спартака» на домашнем стадионе. Нам необходимо продолжать верить в себя. Хотим улучшить результаты», – сказал Меркадо.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    18.10.2017 01:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 18 октября 2017, 10:46

      не факт ляпы с вашей стороны ещё будут

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