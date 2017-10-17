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    Янг: «Бенфика» сильнее и ЦСКА, и «Базеля»

    Футболист английского «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг дал характеристику сопернику команды по третьему туру группового этапа Лиги чемпионов. По мнению игрока, португальская «Бенфика» – сильнейший оппонент «красных дьяволов» по квартету.

    «Как уже отметил тренер, нас ждет тяжелый матч. Знаем, что «Бенфика» сильнее «Базеля» и ЦСКА. Мы должны сосредоточиться на своей игре и при этом не зацикливаться на том, как действует соперник», – сказал британец.

    Игра в Португалии состоится 18 октября и начнется в 21:45 по Москве.

    Источник: УЕФА

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    17.10.2017 19:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 октября 2017, 00:27

      Настрой верный, лучше переоценить соперника, чем недооценить) Нужно завтра обыгрывать Бенфику и желательно поувереннее, чтобы за второе место уже точно спорили коняхи с базелем.

      0
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      Рейтинг: +180

      Doktor Dik 18 октября 2017, 00:05

      Да, видели мы насколько бенфика сильнее ЦСКА и базеля)))

      -1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 17 октября 2017, 23:27

      Не говори "гоп", хотя он конечно этого не знает.

      0
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      Рейтинг: -92

      Raxor 17 октября 2017, 19:50

      уахахаххаха, базель уже показал насколько бенфика сильнее))))))

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