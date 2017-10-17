Янг: «Бенфика» сильнее и ЦСКА, и «Базеля»

Футболист английского «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг дал характеристику сопернику команды по третьему туру группового этапа Лиги чемпионов. По мнению игрока, португальская «Бенфика» – сильнейший оппонент «красных дьяволов» по квартету.

«Как уже отметил тренер, нас ждет тяжелый матч. Знаем, что «Бенфика» сильнее «Базеля» и ЦСКА. Мы должны сосредоточиться на своей игре и при этом не зацикливаться на том, как действует соперник», – сказал британец.

Игра в Португалии состоится 18 октября и начнется в 21:45 по Москве.