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    Бронзовый призер Евро-2008 Колодин официально завершил карьеру

    Бывший защитник сборной России Денис Колодин сообщил, что завершил профессиональную карьеру. Последним местом его работы был казахстанский «Алтай».

    «Можно сказать, что я официально завершил карьеру. Хочу тренировать детей в футбольной школе. Варианты всегда есть», – сказал спортсмен.

    Главным достижением Колодина является третье место со сборной России на Евро-2008. Дважды игрок становился бронзовым призером РФПЛ. На клубном уровне защитник больше всего встреч во внутреннем чемпионате провел за московское «Динамо» (2005-2013 годы, 133 матча, 15 голов).

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.10.2017 19:24
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +274

      Berikosha 18 октября 2017, 18:33

      Отличный игрок и Человек!

      1
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      Рейтинг: +31

      Rusifikator 17 октября 2017, 23:50

      Удачи в жизни вне футбольного поля, Пушка Страшная! )

      1
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      Рейтинг: +59

      Diman88888 17 октября 2017, 23:17

      А помните как он за Динамо наколотил где то 10 голов за сезон))один из лучших бомбардиров был

      2
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      Рейтинг: +17

      Novoros81 17 октября 2017, 21:21

      Очень сильный футболист.но травмы подвели.удачи тебе колода

      3
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      Рейтинг: +12

      Preacher 17 октября 2017, 21:12

      Пушка страшная

      2
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 17 октября 2017, 21:04

      Больше всего запомнил его не по игре, а по речи дагестанского комментатора Рабаданова:"Охохо. Это кто там? Это Колодин чтоли? Не удар, а пЮшка!!!".

      Хотя чего уж там - дальние удары у него хорошие были

      1
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 17 октября 2017, 20:57

      Очень жаль!((

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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 17 октября 2017, 20:44

      Эх, и заряжал бывало!! Эх, и пушка была!!..))

      2
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 17 октября 2017, 20:36

      Удачи,Денис!

      4
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 17 октября 2017, 20:34

      Пушка что надо была. Жаль после евро потерялся

      4
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