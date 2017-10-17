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  • Бронзовый призер Евро-2008 Колодин официально завершил карьеру

Бронзовый призер Евро-2008 Колодин официально завершил карьеру

17 октября 2017, 19:24
18

Бывший защитник сборной России Денис Колодин сообщил, что завершил профессиональную карьеру. Последним местом его работы был казахстанский «Алтай».

«Можно сказать, что я официально завершил карьеру. Хочу тренировать детей в футбольной школе. Варианты всегда есть», – сказал спортсмен.

Главным достижением Колодина является третье место со сборной России на Евро-2008. Дважды игрок становился бронзовым призером РФПЛ. На клубном уровне защитник больше всего встреч во внутреннем чемпионате провел за московское «Динамо» (2005-2013 годы, 133 матча, 15 голов).

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Колодин Денис
Комментарии (18)
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Амба Нагорск
1508258175
Корейца, который его сломал, надо было скормить собакам!
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mkrov
1508258453
Останется в истории. как "Пушка страшная" :)
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kupryaev
1508259960
И не слова о команде , где Денис раскрылся -не стыдно , редакция ? один из лучших защитников России в современной истории и отписались 6 предложениями ,тьфу...конечно лучше написать что получит Кангва за победный гол в ворота Зенита
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DOCTOR PENALTY
1508261168
Удачи Денис на тренерской работе .
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Loko_Roma
1508261647
Пушка что надо была. Жаль после евро потерялся
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Pourport
1508261800
Удачи,Денис!
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insider_retro
1508262293
Эх, и заряжал бывало!! Эх, и пушка была!!..))
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Preacher
1508263976
Пушка страшная
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Novoros81
1508264466
Очень сильный футболист.но травмы подвели.удачи тебе колода
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Diman88888
1508271479
А помните как он за Динамо наколотил где то 10 голов за сезон))один из лучших бомбардиров был
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