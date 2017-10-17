Бронзовый призер Евро-2008 Колодин официально завершил карьеру

Бывший защитник сборной России Денис Колодин сообщил, что завершил профессиональную карьеру. Последним местом его работы был казахстанский «Алтай».

«Можно сказать, что я официально завершил карьеру. Хочу тренировать детей в футбольной школе. Варианты всегда есть», – сказал спортсмен.

Главным достижением Колодина является третье место со сборной России на Евро-2008. Дважды игрок становился бронзовым призером РФПЛ. На клубном уровне защитник больше всего встреч во внутреннем чемпионате провел за московское «Динамо» (2005-2013 годы, 133 матча, 15 голов).