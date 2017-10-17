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Божович не чувствует себя самым крутым тренером РФПЛ

17 октября 2017, 06:30
7

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович не торопится делать какие-то глобальные выводы по победе над «Зенитом». По его словам, проведи его команда десять матчей, сине-бело-голубые победили бы в восьми.

Игра 13-го утра российской Премьер-лиги «Зенит» – «Арсенал» закончилась со счетом 0:1. «Зенит» с 28-ю очками сохранил лидирующую позицию в турнирной таблице, «Арсенал» набрал 17 очков и расположился на десятой строчке.

– Сейчас чувствуете себя самым крутым тренером РФПЛ?

– Нет.

– Почему?

– Нужно посмотреть на турнирную таблицу. Самые крутые – на самом верху (смеется).

– Но вы же первым обыграли «Зенит» в этом сезоне, да еще и на его поле.

– Это так. Но проведи мы десять матчей, думаю, питерцы победили бы в восьми. Была же всего одна игра. Хорошо, что взяли такие важные три очка. Но неправильно делать какие-то глобальные выводы.

– Как-то отметили исторический успех?

– Нет, ничего особенного. Отмечать станем после окончания чемпионата.

– У вас возникало предчувствие, что выиграете в Санкт-Петербурге?

– Вы знаете, был очень спокоен. Как правило, я перед матчами весь на нервах, что-то тревожит. А тут почти не беспокоился.

– Почему же?

– Может быть, в голове сидела мысль: если уступим, все равно никто ничего плохого про нас не скажет. (Смеется.)

– А если получили бы пять голов, все равно никто не ругал бы?

– Ну нет… Не думал, что столько можем пропустить, надеялся на положительный результат.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Арсенал Божович Миодраг
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1508212269
Миодраг как всегда скромен. Но очень харизматичен и большой мотиватор.Таких в РФПЛ единицы.
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пряник929
1508214490
Скромняга...
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Фан666
1508220217
Из ничего хорошую команду сколотил. Молодец что Питер дернул
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okolofutbola
1508222702
Все равно для Бздюбы он тренеришко.
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Mozaguin
1508227991
Граф скромный и спокойный, но может быть и взрывным (очень редко - и это действует)...
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сергей николаевич
1508231478
Божович уже показал себя, как тренер и чего он стоит.....
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Decorhome
1508236323
Тренер хороший, но не самый крутой
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