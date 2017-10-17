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    Божович не чувствует себя самым крутым тренером РФПЛ

    Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович не торопится делать какие-то глобальные выводы по победе над «Зенитом». По его словам, проведи его команда десять матчей, сине-бело-голубые победили бы в восьми.

    Игра 13-го утра российской Премьер-лиги «Зенит» – «Арсенал» закончилась со счетом 0:1. «Зенит» с 28-ю очками сохранил лидирующую позицию в турнирной таблице, «Арсенал» набрал 17 очков и расположился на десятой строчке.

    – Сейчас чувствуете себя самым крутым тренером РФПЛ?

    – Нет.

    – Почему?

    – Нужно посмотреть на турнирную таблицу. Самые крутые – на самом верху (смеется).

    – Но вы же первым обыграли «Зенит» в этом сезоне, да еще и на его поле.

    – Это так. Но проведи мы десять матчей, думаю, питерцы победили бы в восьми. Была же всего одна игра. Хорошо, что взяли такие важные три очка. Но неправильно делать какие-то глобальные выводы.

    – Как-то отметили исторический успех?

    – Нет, ничего особенного. Отмечать станем после окончания чемпионата.

    – У вас возникало предчувствие, что выиграете в Санкт-Петербурге?

    – Вы знаете, был очень спокоен. Как правило, я перед матчами весь на нервах, что-то тревожит. А тут почти не беспокоился.

    – Почему же?

    – Может быть, в голове сидела мысль: если уступим, все равно никто ничего плохого про нас не скажет. (Смеется.)

    – А если получили бы пять голов, все равно никто не ругал бы?

    – Ну нет… Не думал, что столько можем пропустить, надеялся на положительный результат.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.10.2017 06:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 17 октября 2017, 13:32

      Тренер хороший, но не самый крутой

      0
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 17 октября 2017, 12:11

      Божович уже показал себя, как тренер и чего он стоит.....

      0
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      Рейтинг: +50

      Mozaguin 17 октября 2017, 11:13

      Граф скромный и спокойный, но может быть и взрывным (очень редко - и это действует)...

      0
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      Рейтинг: +295

      okolofutbola 17 октября 2017, 09:45

      Все равно для Бздюбы он тренеришко.

      2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 17 октября 2017, 09:03

      Из ничего хорошую команду сколотил. Молодец что Питер дернул

      4
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 17 октября 2017, 07:28

      Скромняга...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 17 октября 2017, 06:51

      Миодраг как всегда скромен. Но очень харизматичен и большой мотиватор.Таких в РФПЛ единицы.

      6
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