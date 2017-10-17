Божович не чувствует себя самым крутым тренером РФПЛ

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович не торопится делать какие-то глобальные выводы по победе над «Зенитом». По его словам, проведи его команда десять матчей, сине-бело-голубые победили бы в восьми.

Игра 13-го утра российской Премьер-лиги «Зенит» – «Арсенал» закончилась со счетом 0:1. «Зенит» с 28-ю очками сохранил лидирующую позицию в турнирной таблице, «Арсенал» набрал 17 очков и расположился на десятой строчке.

– Сейчас чувствуете себя самым крутым тренером РФПЛ?

– Нет.

– Почему?

– Нужно посмотреть на турнирную таблицу. Самые крутые – на самом верху (смеется).

– Но вы же первым обыграли «Зенит» в этом сезоне, да еще и на его поле.

– Это так. Но проведи мы десять матчей, думаю, питерцы победили бы в восьми. Была же всего одна игра. Хорошо, что взяли такие важные три очка. Но неправильно делать какие-то глобальные выводы.

– Как-то отметили исторический успех?

– Нет, ничего особенного. Отмечать станем после окончания чемпионата.

– У вас возникало предчувствие, что выиграете в Санкт-Петербурге?

– Вы знаете, был очень спокоен. Как правило, я перед матчами весь на нервах, что-то тревожит. А тут почти не беспокоился.

– Почему же?

– Может быть, в голове сидела мысль: если уступим, все равно никто ничего плохого про нас не скажет. (Смеется.)

– А если получили бы пять голов, все равно никто не ругал бы?

– Ну нет… Не думал, что столько можем пропустить, надеялся на положительный результат.