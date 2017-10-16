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Парфенов назвал нулевую ничью с «Амкаром» закономерной

16 октября 2017, 20:23
3

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов в интервью телеканалу «Наш футбол» подвел итог встрече с «Амкаром» (0:0) в 13-м туре РФПЛ.

«Ожидали, что будет такая агрессивная игра. Обеим командам нужны очки. Мы видим, что внизу турнирной таблицы борьбы даже больше, чем наверху. Отсюда, наверное, такой накал, и где-то у нас многие моменты не получались — из-за того, что давила ответственность. У соперника были две штанги, но у нас тоже были моменты, просто не было штанг. Наверное, счет закономерный. Будем двигаться дальше», — сказал специалист.

Дебютант РФПЛ занимает 14-е место в турнирной таблице.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Тосно Парфенов Дмитрий
Комментарии (3)
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insider_retro
1508174911
На 5-5 никто и не надеялся...))
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egrrr
1508175208
Супер интервью :"у нас тоже были моменты, просто не было штанг" )))
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Шумаххер
1508231312
Да вообще полная Жо .
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