Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Парфенов назвал нулевую ничью с «Амкаром» закономерной

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов в интервью телеканалу «Наш футбол» подвел итог встрече с «Амкаром» (0:0) в 13-м туре РФПЛ.

    «Ожидали, что будет такая агрессивная игра. Обеим командам нужны очки. Мы видим, что внизу турнирной таблицы борьбы даже больше, чем наверху. Отсюда, наверное, такой накал, и где-то у нас многие моменты не получались — из-за того, что давила ответственность. У соперника были две штанги, но у нас тоже были моменты, просто не было штанг. Наверное, счет закономерный. Будем двигаться дальше», — сказал специалист.

    Дебютант РФПЛ занимает 14-е место в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.10.2017 20:23
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 17 октября 2017, 12:08

      Да вообще полная Жо .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +997

      egrrr 16 октября 2017, 20:33

      Супер интервью :"у нас тоже были моменты, просто не было штанг" )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70677

      insider_retro 16 октября 2017, 20:28

      На 5-5 никто и не надеялся...))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11