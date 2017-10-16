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    СМИ приписывают «Эвертону» интерес к тренеру «Шахтера» Фонсеке

    Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека может стать преемником Рональда Кумана в «Эвертоне». Португальский специалист вызвал спекуляции, связывающие его с работой в ливерпульском клубе, признавшись, что мечтает тренировать в АПЛ.

    По информации источника, Фонсека был среди кандидатов на замену Роберто Мартинесу в 2016 году, прежде чем «ириски» остановили свой выбор на Кумане.

    «Все тренеры хотят поехать в Англию. Я также мечтаю об этом, и считаю, что это может произойти. В скором будущем или нет, но у меня есть такая мечта», – сказал Фонсека.

    После восьми туров «Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав восемь очков.

    Источник: Tribalfootball

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    16.10.2017 18:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +240

      Italian_93 16 октября 2017, 19:03

      У руководства Эвертона вообще мозгов нет, если купили среднего игрока 50 мл фунтов

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