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  • СМИ приписывают «Эвертону» интерес к тренеру «Шахтера» Фонсеке

СМИ приписывают «Эвертону» интерес к тренеру «Шахтера» Фонсеке

16 октября 2017, 18:39
1

Главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека может стать преемником Рональда Кумана в «Эвертоне». Португальский специалист вызвал спекуляции, связывающие его с работой в ливерпульском клубе, признавшись, что мечтает тренировать в АПЛ.

По информации источника, Фонсека был среди кандидатов на замену Роберто Мартинесу в 2016 году, прежде чем «ириски» остановили свой выбор на Кумане.

«Все тренеры хотят поехать в Англию. Я также мечтаю об этом, и считаю, что это может произойти. В скором будущем или нет, но у меня есть такая мечта», – сказал Фонсека.

После восьми туров «Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав восемь очков.

Источник: Tribalfootball
Англия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Эвертон Шахтер Куман Рональд Фонсека Паулу
Комментарии (1)
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Italian_93
1508169815
У руководства Эвертона вообще мозгов нет, если купили среднего игрока 50 мл фунтов
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