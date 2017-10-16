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    Глушаков: «На меня не влиял неподписанный контакт, это вообще бред»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил, что ситуация с переговорами по новому контракту не влияла на его игру в начале этого сезона.

    «На меня не влиял неподписанный контакт, это вообще бред. Особенно странно, когда суммы всплывают, которые я якобы запрашивал. Реально развели «смехопанораму». Контракт на мое отношение к делу вообще никак не влиял, об этом говорил и Каррера.

    Просто, не отрицаю, где-то внутри был осадок. Мне ведь не 25 лет, когда вся карьера впереди и ты особо не беспокоишься о будущем. А здесь, получается, оставалось семь месяцев до окончания срока соглашения, и нужно было понимать, рассчитывают ли на меня в «Спартаке», нужен ли я здесь вообще.

    Хотелось решить вопрос раньше, забыть об этой проблеме, но долго не получалось встретиться с Леонидом Арнольдовичем. То он был в разъездах по работе, то мы на сборах. Но когда ситуация успокоилась, мы довольно быстро решили вопрос. Я никуда не хотел уходить из «Спартака», это давно мой родной клуб, в котором я собираюсь играть до конца карьеры.

    Контракт на три года. Но я готов был подписывать хоть на пять», – сказал Глушаков.

    Напомним, что футболист подписал обновленный контракт 22 сентября этого года. Он рассчитан до 2020 года.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.10.2017 07:29
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +195

      Colonist 16 октября 2017, 14:10

      Назло всем болельщикам против Спартака! :)))

      0
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 16 октября 2017, 13:03

      Денис , ты многим нам импонируешь своей открытостью , поэтому отношение к тебе хорошее. Береги это. Не надо лукавить. Все дела надо делать вовремя. Ну заигрались вы со своим агентом , явно "передержали мячик". Удачи тебе , зла не держим.

      1
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 16 октября 2017, 09:55

      "...неподписанный КОНТАКТ..." - Бомбардир в своём репертуаре ))

      4
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 16 октября 2017, 09:18

      Нееее... Неподписанный контракт не влиял, просто был неприятный осадок, непонимание своей необходимости клубу, угнетала невозможность встречи с боссом....
      Бред!! Всё это, как раз и влияло! Голова занята другим, лезут дурные мысли, а то что ноги бегут, так бежали они уже не так резво и бодро... Голова тяжёлая мешала... По-человечески это можно понять, зачем только болтать про отсутствие проблемы...

      4
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 16 октября 2017, 08:36

      Да ты и на десять не против будешь. За деньги че и не подписать то.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 16 октября 2017, 08:14

      Считай что мы якобы поверили,но теперь все в норме и ты просто обязан играть и рвать всех.И тогда Дениска ты опять станешь нашим кумиром.Верим в Спартак.

      5
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 16 октября 2017, 08:07

      Давай теперь игрой доказывай свою любовь к клубу, а мы поддержим!

      6
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