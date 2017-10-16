Глушаков: «На меня не влиял неподписанный контакт, это вообще бред»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил, что ситуация с переговорами по новому контракту не влияла на его игру в начале этого сезона.

«На меня не влиял неподписанный контакт, это вообще бред. Особенно странно, когда суммы всплывают, которые я якобы запрашивал. Реально развели «смехопанораму». Контракт на мое отношение к делу вообще никак не влиял, об этом говорил и Каррера.

Просто, не отрицаю, где-то внутри был осадок. Мне ведь не 25 лет, когда вся карьера впереди и ты особо не беспокоишься о будущем. А здесь, получается, оставалось семь месяцев до окончания срока соглашения, и нужно было понимать, рассчитывают ли на меня в «Спартаке», нужен ли я здесь вообще.

Хотелось решить вопрос раньше, забыть об этой проблеме, но долго не получалось встретиться с Леонидом Арнольдовичем. То он был в разъездах по работе, то мы на сборах. Но когда ситуация успокоилась, мы довольно быстро решили вопрос. Я никуда не хотел уходить из «Спартака», это давно мой родной клуб, в котором я собираюсь играть до конца карьеры.

Контракт на три года. Но я готов был подписывать хоть на пять», – сказал Глушаков.

Напомним, что футболист подписал обновленный контракт 22 сентября этого года. Он рассчитан до 2020 года.