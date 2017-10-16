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  • Глушаков: «На меня не влиял неподписанный контакт, это вообще бред»

Глушаков: «На меня не влиял неподписанный контакт, это вообще бред»

16 октября 2017, 07:29
7

Капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил, что ситуация с переговорами по новому контракту не влияла на его игру в начале этого сезона.

«На меня не влиял неподписанный контакт, это вообще бред. Особенно странно, когда суммы всплывают, которые я якобы запрашивал. Реально развели «смехопанораму». Контракт на мое отношение к делу вообще никак не влиял, об этом говорил и Каррера.

Просто, не отрицаю, где-то внутри был осадок. Мне ведь не 25 лет, когда вся карьера впереди и ты особо не беспокоишься о будущем. А здесь, получается, оставалось семь месяцев до окончания срока соглашения, и нужно было понимать, рассчитывают ли на меня в «Спартаке», нужен ли я здесь вообще.

Хотелось решить вопрос раньше, забыть об этой проблеме, но долго не получалось встретиться с Леонидом Арнольдовичем. То он был в разъездах по работе, то мы на сборах. Но когда ситуация успокоилась, мы довольно быстро решили вопрос. Я никуда не хотел уходить из «Спартака», это давно мой родной клуб, в котором я собираюсь играть до конца карьеры.

Контракт на три года. Но я готов был подписывать хоть на пять», – сказал Глушаков.

Напомним, что футболист подписал обновленный контракт 22 сентября этого года. Он рассчитан до 2020 года.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (7)
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МЯСО87
1508130450
Давай теперь игрой доказывай свою любовь к клубу, а мы поддержим!
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Диктор
1508130844
Считай что мы якобы поверили,но теперь все в норме и ты просто обязан играть и рвать всех.И тогда Дениска ты опять станешь нашим кумиром.Верим в Спартак.
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SPARTAK 85
1508132171
Да ты и на десять не против будешь. За деньги че и не подписать то.
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insider_retro
1508134682
Нееее... Неподписанный контракт не влиял, просто был неприятный осадок, непонимание своей необходимости клубу, угнетала невозможность встречи с боссом.... Бред!! Всё это, как раз и влияло! Голова занята другим, лезут дурные мысли, а то что ноги бегут, так бежали они уже не так резво и бодро... Голова тяжёлая мешала... По-человечески это можно понять, зачем только болтать про отсутствие проблемы...
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mdu86
1508136928
"...неподписанный КОНТАКТ..." - Бомбардир в своём репертуаре ))
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DOCTOR PENALTY
1508148219
Денис , ты многим нам импонируешь своей открытостью , поэтому отношение к тебе хорошее. Береги это. Не надо лукавить. Все дела надо делать вовремя. Ну заигрались вы со своим агентом , явно "передержали мячик". Удачи тебе , зла не держим.
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Colonist
1508152254
Назло всем болельщикам против Спартака! :)))
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