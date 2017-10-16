Кришито извинился перед болельщиками за поражение «Зенита»

Капитан «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал поражение от тульского «Арсенала» (0:1) в матче 13-го тура РФПЛ.
«Прошу прощения за поражение. Мы должны сосредоточиться на следующих матчах. Они важны для нас», — написал игрок в своем инстаграме.
Это первый проигранный матч «Зенита» в сезоне.
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Источник: Instagram
Тулалинцев с заслуженной победой, на классе взяли своё..., когда бабло не жмёт ляжку, это в футболе тоже бывает иногда хорошечно.