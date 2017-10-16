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Кришито извинился перед болельщиками за поражение «Зенита»

16 октября 2017, 00:47
9

Капитан «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал поражение от тульского «Арсенала» (0:1) в матче 13-го тура РФПЛ.

«Прошу прощения за поражение. Мы должны сосредоточиться на следующих матчах. Они важны для нас», — написал игрок в своем инстаграме.

Это первый проигранный матч «Зенита» в сезоне.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Кришито Доменико
Комментарии (9)
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BuenosArgentina
1508108947
Доменико был не худший игрок на поле, но в целом команда сыграла отвратительно, слишком долго просыпались... и почему-то играли без желания, это особенно обидно для болельщиков
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LERDAV
1508109731
Слишком рано нос в зенит задрали,а то уже пишу что вам нетравных в нашем ЧЕМПЕ.
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anjaneri
1508117014
Гриша правильно сделал... Получили ополуху не только игроки , но и болелы ..., и оплеуху не от какогонить лондонского Арсенала, а от своих , доморощенных оружейников..., от них- то зенитчики и не ожидали такой подлянки..., думали лёжа отыграются и победят...
Тулалинцев с заслуженной победой, на классе взяли своё..., когда бабло не жмёт ляжку, это в футболе тоже бывает иногда хорошечно.
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Urry
1508135145
Всякое бывает
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77SAM
1508135168
Через тернии к звёздам ! ! !
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OfaZavr
1508143302
туляки молодцы опустили "звезд" на землю.
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smersh45
1508171234
это не беда со всяким бывает обидно конечно но хотя бы не 5-0 и больше как иные чемпионы
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matvei_72
1508175709
надо высчитать с их зарплаты стоимость билетов и отдать оскорбленным болельщикам, вот это было бы извинение доходчивое. Важно не то что Зенит проиграл, а как проиграл.За первый тайм ни одного удара по воротам - это позор
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