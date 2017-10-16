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    Кришито извинился перед болельщиками за поражение «Зенита»

    Капитан «Зенита» Доменико Кришито прокомментировал поражение от тульского «Арсенала» (0:1) в матче 13-го тура РФПЛ.

    «Прошу прощения за поражение. Мы должны сосредоточиться на следующих матчах. Они важны для нас», — написал игрок в своем инстаграме.

    Это первый проигранный матч «Зенита» в сезоне.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    16.10.2017 00:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +948

      matvei_72 16 октября 2017, 20:41

      надо высчитать с их зарплаты стоимость билетов и отдать оскорбленным болельщикам, вот это было бы извинение доходчивое. Важно не то что Зенит проиграл, а как проиграл.За первый тайм ни одного удара по воротам - это позор

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      Рейтинг: +616

      smersh45 16 октября 2017, 19:27

      это не беда со всяким бывает обидно конечно но хотя бы не 5-0 и больше как иные чемпионы

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 октября 2017, 11:41

      туляки молодцы опустили "звезд" на землю.

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      Рейтинг: +459

      77SAM 16 октября 2017, 09:26

      Через тернии к звёздам ! ! !

      0
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      Рейтинг: +722

      Urry 16 октября 2017, 09:25

      Всякое бывает

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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 16 октября 2017, 04:23

      Гриша правильно сделал... Получили ополуху не только игроки , но и болелы ..., и оплеуху не от какогонить лондонского Арсенала, а от своих , доморощенных оружейников..., от них- то зенитчики и не ожидали такой подлянки..., думали лёжа отыграются и победят...

      Тулалинцев с заслуженной победой, на классе взяли своё..., когда бабло не жмёт ляжку, это в футболе тоже бывает иногда хорошечно.

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      Рейтинг: +22

      LERDAV 16 октября 2017, 02:22

      Слишком рано нос в зенит задрали,а то уже пишу что вам нетравных в нашем ЧЕМПЕ.

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      Рейтинг: +823

      diktatop > LERDAV 16 октября 2017, 09:30

      Им нет равных в отмытии народного достояния

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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 16 октября 2017, 02:09

      Доменико был не худший игрок на поле, но в целом команда сыграла отвратительно, слишком долго просыпались... и почему-то играли без желания, это особенно обидно для болельщиков

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