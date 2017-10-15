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    Манчини – о поражении от «Арсенала»: «После игр сборных всегда нелегко. К тому же сегодня мы были немного на нервах»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о причинах поражения петербургского клуба в матче 13-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (0:1).

    Данный проигрыш стал для сине-бело-голубых первым в рамках чемпионата России нынешнего сезона.

    «Во-первых, после игр сборных всегда нелегко. Во-вторых, соперник защищался практически весь матч, а мы так и не смогли найти за 90 минут возможность для гола. И в третьих, все были все-таки немного на нервах сегодня.

    Мы играли не в свой лучший футбол. Они хорошо защищались, нам просто не хватило времени взломать их оборону», – сказал Манчини в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.10.2017 21:12
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 октября 2017, 11:00

      плохому тренеру все время что-то мешает)) оправдания в стиле Луческу)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 16 октября 2017, 05:57

      сколько времени нужно чтобы выиграть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5926

      Павелий 16 октября 2017, 00:03

      Хватит ныть. Пауза на игры сборных, нервы.. Так и скажи: я плохой тренер, мы сегодня по пояс провалились в г..но.

      2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 15 октября 2017, 22:52

      Вот один в один отмазы как при работе в Сити, так и в зине... Очень забавно) Ждём продолжения)

      3
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      Рейтинг: +1897

      Aston 15 октября 2017, 22:19

      Говорю как Туляк,спасибо Арсеналу,сосать бомжи,бей вам в рот,а не чемпионство

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +193

      PavelSKASPB 15 октября 2017, 22:08

      Подарок Спартаку

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 15 октября 2017, 22:02

      3 главных кита назвал
      1 сборники устали
      2 оборона не дала
      3 какие то там нервы у кого то назвал не выдержали
      И всё это чушь собачья сказал ба прямо что не умеете играть

      5
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      Рейтинг: +67584

      portero 15 октября 2017, 21:44

      смотрел первый тайм...
      где там зенит атаковал???? пешком с обработкой мяча минимум три касания.... писец позор а не игра

      5
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > portero 15 октября 2017, 21:49

      позор бля,согласен.

      1
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Евгений Bольнов 15 октября 2017, 22:29

      Тебе за - платят ? Если да то кто и сколько ?

      1
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 > Аvenger 15 октября 2017, 22:57

      Его первый акк забанили до 20-го числа. Тут же был создан данный индентичный акк. Поэтому и минусов меньше.

      2
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      Рейтинг: +28

      Alejandro da Silva 15 октября 2017, 21:44

      А мне вот не понятны идеи Манчини заменить Шатова и Кузяева. На мой взгляд они хорошо обостряли игру. Да и выход Дзюбы мягко говоря не убедил в правильности этого решения.

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      Рейтинг: +8118

      nik55 15 октября 2017, 21:42

      нам просто не хватило времени ----и помощи судьи

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