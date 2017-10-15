Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Манчини – о поражении от «Арсенала»: «После игр сборных всегда нелегко. К тому же сегодня мы были немного на нервах»

Манчини – о поражении от «Арсенала»: «После игр сборных всегда нелегко. К тому же сегодня мы были немного на нервах»

15 октября 2017, 21:12
21

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о причинах поражения петербургского клуба в матче 13-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (0:1).

Данный проигрыш стал для сине-бело-голубых первым в рамках чемпионата России нынешнего сезона.

«Во-первых, после игр сборных всегда нелегко. Во-вторых, соперник защищался практически весь матч, а мы так и не смогли найти за 90 минут возможность для гола. И в третьих, все были все-таки немного на нервах сегодня.

Мы играли не в свой лучший футбол. Они хорошо защищались, нам просто не хватило времени взломать их оборону», – сказал Манчини в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Манчини Роберто
Комментарии (21)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Moveton
1508091372
да уж, локо и зенит сегодня подарок для цска сделали)
Ответить
insider_retro
1508091733
Не нашли возможность - ключевые слова!!... Зенит на нервах, а туляки, получается, на расслабоне наиграли три очка...)))) Честно, не ожидал подобного фиаско... Видно игры с Динамо, Ростовом и Уралом прошли бесследно и нечему не научили питерцев... Жаль...
Ответить
BarStep
1508092662
В память покойного К. Сарсания, к стати который вас всех притащил в клуб, могли бы и "поупираться"..., а не дежурно надеть траурные повязки... Я, мягко говоря - разочарован...
Ответить
Dellleone
1508092667
У Зинки один Паредес дороже чем весь Арсиеал стоит... А ему тяжело... У всех кто приходит в Зинку главное деньги на все остальное плевать они хотели...
Ответить
portero
1508093097
смотрел первый тайм... где там зенит атаковал???? пешком с обработкой мяча минимум три касания.... писец позор а не игра
Ответить
Полная Канистра
1508094141
3 главных кита назвал 1 сборники устали 2 оборона не дала 3 какие то там нервы у кого то назвал не выдержали И всё это чушь собачья сказал ба прямо что не умеете играть
Ответить
PavelSKASPB
1508094513
Подарок Спартаку
Ответить
Aston
1508095173
Говорю как Туляк,спасибо Арсеналу,сосать бомжи,бей вам в рот,а не чемпионство
Ответить
ivanthebest
1508097168
Вот один в один отмазы как при работе в Сити, так и в зине... Очень забавно) Ждём продолжения)
Ответить
Павелий
1508101431
Хватит ныть. Пауза на игры сборных, нервы.. Так и скажи: я плохой тренер, мы сегодня по пояс провалились в г..но.
Ответить
Главные новости
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
2
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
1
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
2
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
1
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
4
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
6
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
2
Джорджина объяснила, почему их свадьба с Роналду прошла в гостиной собственного дома
10:37
2
Во Франции оценили игру Сафонова с «Лансом»: «Разочаровывающий вечер для россиянина»
10:15
5
Все новости
Все новости
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
1
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
4
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
6
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
2
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
5
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
2
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
7
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
9
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
2
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
19
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
3
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
5
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
18
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
1
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
8
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
10
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
79
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+