Манчини – о поражении от «Арсенала»: «После игр сборных всегда нелегко. К тому же сегодня мы были немного на нервах»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился мнением о причинах поражения петербургского клуба в матче 13-го тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (0:1).

Данный проигрыш стал для сине-бело-голубых первым в рамках чемпионата России нынешнего сезона.

«Во-первых, после игр сборных всегда нелегко. Во-вторых, соперник защищался практически весь матч, а мы так и не смогли найти за 90 минут возможность для гола. И в третьих, все были все-таки немного на нервах сегодня.

Мы играли не в свой лучший футбол. Они хорошо защищались, нам просто не хватило времени взломать их оборону», – сказал Манчини в эфире телеканала «Матч ТВ».