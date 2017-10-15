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    Семин считает, что «Локомотив» плохо приспособился к полю в матче с «Уфой»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о причинах поражения московского клуба в матче 13-го тура РФПЛ против «Уфы» (1:0).

    Для железнодорожников этот проигрыш стал первым в гостях в рамках нынешнего сезона. Команда занимает второе место в турнирной таблице.

    – Очень сложный матч. Мы плохо приспособились к полю. Игра шла до ошибки. Мы ее допустили и потерпели поражение.

    – Первый удар в створ «Локомотив» нанес на 69-й минуте. Что случилось с атакой?

    – Нужно отдать должное защитникам «Уфы». Они очень плотно играли с нашими атакующими футболистами и своей самоотверженностью не позволили им проявить себя.

    – Можно ли говорить, что у «Локомотива» регулярно возникают проблемы с командами типа «Уфы»?

    – С «Уфой» у всех возникают проблемы, не только у нас. Они очень хорошо играют дома.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    15.10.2017 16:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1596

      koli4ka 15 октября 2017, 21:39

      Юрпалыч,а Вы в курсе ,что мешает плохому танцору, правильно расчёска на лысую голову...

      1
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      Рейтинг: +24380

      DOCTOR PENALTY 15 октября 2017, 19:12

      Плохому танцору всегда что-то мешает.... Палыч ! Если залезли на второе место , разбазаривать очки не имеете права. Чё вы нас дразните ?

      2
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      Рейтинг: -13

      Popularov 15 октября 2017, 17:56

      ЮРИЙ СЁМИН: "С "УФОЙ" У ВСЕХ ВОЗНИКАЮТ ПРОБЛЕМЫ...???
      Проблемы - проблемами, но их могло бы и НЕ БЫТЬ!
      БЕЗОБРАЗНО сыграли оба Денисова!
      Поражение Локомотива на их совести!
      Виталий Денисов привёз Локомотиву гол!
      Виталий часто партачит и уже ранее, НЕОДНОКРАТНО, пропускает игроков и не успевает за ними!
      Кто его ставил на игру???
      Его на замену надо выпускать и то, в концовке.
      58-я мин. пеналь 100% в ворота Локомотива.
      Игорь Денисов сбивает Игбуна в своей штрафной, но Сухой не ставит!
      Но потом, благодаря второму Денисову, Игбун забивает!
      Игбун лучший в составе Уфы, а оба Денисова ПРОВАЛИЛИ игру и помогли Локомотиву ПРОИГРАТЬ!
      Некоторые сватают И. Денисова в сборную, но И. Денисов партачит в Локомотиве и плохо играет.
      Он в сборной России НЕ НУЖЕН!!!
      И. Денисова, всё время, сватают и НАВЯЗЫВАЮТ Черчесову.
      А зачем Черчесову игрок, который плохо играет за клуб Локомотив.
      Вот и в этой игре И. Денисов плохо играл и помог Локомотиву ПРОИГРАТЬ.
      Поздравляем Уфу с победой, а Локомотив не горюй!
      Разберитесь с денисовыми - почему они БЕЗОБРАЗНО играли в этом матче и помогли Локомотиву ПРОИГРАТЬ!!!

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