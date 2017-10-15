Семин считает, что «Локомотив» плохо приспособился к полю в матче с «Уфой»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о причинах поражения московского клуба в матче 13-го тура РФПЛ против «Уфы» (1:0).

Для железнодорожников этот проигрыш стал первым в гостях в рамках нынешнего сезона. Команда занимает второе место в турнирной таблице.

– Очень сложный матч. Мы плохо приспособились к полю. Игра шла до ошибки. Мы ее допустили и потерпели поражение.

– Первый удар в створ «Локомотив» нанес на 69-й минуте. Что случилось с атакой?

– Нужно отдать должное защитникам «Уфы». Они очень плотно играли с нашими атакующими футболистами и своей самоотверженностью не позволили им проявить себя.

– Можно ли говорить, что у «Локомотива» регулярно возникают проблемы с командами типа «Уфы»?

– С «Уфой» у всех возникают проблемы, не только у нас. Они очень хорошо играют дома.