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  • Семин считает, что «Локомотив» плохо приспособился к полю в матче с «Уфой»

Семин считает, что «Локомотив» плохо приспособился к полю в матче с «Уфой»

15 октября 2017, 16:52
3

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о причинах поражения московского клуба в матче 13-го тура РФПЛ против «Уфы» (1:0).

Для железнодорожников этот проигрыш стал первым в гостях в рамках нынешнего сезона. Команда занимает второе место в турнирной таблице.

– Очень сложный матч. Мы плохо приспособились к полю. Игра шла до ошибки. Мы ее допустили и потерпели поражение.

– Первый удар в створ «Локомотив» нанес на 69-й минуте. Что случилось с атакой?

– Нужно отдать должное защитникам «Уфы». Они очень плотно играли с нашими атакующими футболистами и своей самоотверженностью не позволили им проявить себя.

– Можно ли говорить, что у «Локомотива» регулярно возникают проблемы с командами типа «Уфы»?

– С «Уфой» у всех возникают проблемы, не только у нас. Они очень хорошо играют дома.

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Уфа Локомотив Семин Юрий
Комментарии (3)
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Popularov
1508079378
ЮРИЙ СЁМИН: "С "УФОЙ" У ВСЕХ ВОЗНИКАЮТ ПРОБЛЕМЫ...??? Проблемы - проблемами, но их могло бы и НЕ БЫТЬ! БЕЗОБРАЗНО сыграли оба Денисова! Поражение Локомотива на их совести! Виталий Денисов привёз Локомотиву гол! Виталий часто партачит и уже ранее, НЕОДНОКРАТНО, пропускает игроков и не успевает за ними! Кто его ставил на игру??? Его на замену надо выпускать и то, в концовке. 58-я мин. пеналь 100% в ворота Локомотива. Игорь Денисов сбивает Игбуна в своей штрафной, но Сухой не ставит! Но потом, благодаря второму Денисову, Игбун забивает! Игбун лучший в составе Уфы, а оба Денисова ПРОВАЛИЛИ игру и помогли Локомотиву ПРОИГРАТЬ! Некоторые сватают И. Денисова в сборную, но И. Денисов партачит в Локомотиве и плохо играет. Он в сборной России НЕ НУЖЕН!!! И. Денисова, всё время, сватают и НАВЯЗЫВАЮТ Черчесову. А зачем Черчесову игрок, который плохо играет за клуб Локомотив. Вот и в этой игре И. Денисов плохо играл и помог Локомотиву ПРОИГРАТЬ. Поздравляем Уфу с победой, а Локомотив не горюй! Разберитесь с денисовыми - почему они БЕЗОБРАЗНО играли в этом матче и помогли Локомотиву ПРОИГРАТЬ!!!
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DOCTOR PENALTY
1508083944
Плохому танцору всегда что-то мешает.... Палыч ! Если залезли на второе место , разбазаривать очки не имеете права. Чё вы нас дразните ?
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koli4ka
1508092799
Юрпалыч,а Вы в курсе ,что мешает плохому танцору, правильно расчёска на лысую голову...
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