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    Стракоша: «Отбитый пенальти от Дибалы? Советовался с отцом»

    Вратарь «Лацио» Томас Стракоша прокомментировал эпизод в матче с «Ювентусом» (2:1), когда голкипер смог отбить пенальти в исполнении форварда Пауло Дибалы. Одиннадцатиметровый был назначен на 90+7 минуте.

    «Вместе с персоналом мы изучали удары Дибалы. Я также поговорил с отцом, который также был вратарем. В этот момент в вашей голове проходят разные мысли. Отбитый пенальти от аргентинца является одним из пяти наиболее лучших моментов в моей карьере. Команда так сильно боролась за победу, что я чувствовал, что мне абсолютно необходимо взять удар», – заявил футболист.

    Стракоша в текущем сезоне провел в чемпионате Италии восемь матчей, два из которых отстоял на ноль.

    Источник: Football Italia

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    15.10.2017 10:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +342

      romvad 15 октября 2017, 13:10

      Пенальти в пользу Юве на последней добавленной минуте - это уже классика серии А.

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      Рейтинг: +500

      Juve1897 > romvad 15 октября 2017, 14:08

      А есть сомнения разве что там не было пенальти? Если ты забыл то в матче за Суперкубок в ворота Юве так же был пенальти, во вчерашнем матче так же пенальти. О чем тут говорить?!

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      Рейтинг: +342

      romvad > Juve1897 15 октября 2017, 14:42

      Может, и был, я не видел, и писал вообще не об этом. Не в первый раз уже судьи добавляют столько времени, сколько Юве потребуется для того, чтобы забить гол или заработать пенальти. Или "заработать", как в прошлом сезоне в матче с Миланом на хрен-знает-какой добавленной минуте при судействе Массы. Кстати, если есть ссылка на видео с моментом из игры с Лацио, буду благодарен.

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      Рейтинг: +342

      romvad > romvad 15 октября 2017, 15:05

      Вопрос снят, уже нашел и посмотрел. По эпизоду вопросов как бы нет. Послушаю еще, что местные специалисты скажут в обзоре тура.

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