Стракоша: «Отбитый пенальти от Дибалы? Советовался с отцом»

Вратарь «Лацио» Томас Стракоша прокомментировал эпизод в матче с «Ювентусом» (2:1), когда голкипер смог отбить пенальти в исполнении форварда Пауло Дибалы. Одиннадцатиметровый был назначен на 90+7 минуте.

«Вместе с персоналом мы изучали удары Дибалы. Я также поговорил с отцом, который также был вратарем. В этот момент в вашей голове проходят разные мысли. Отбитый пенальти от аргентинца является одним из пяти наиболее лучших моментов в моей карьере. Команда так сильно боролась за победу, что я чувствовал, что мне абсолютно необходимо взять удар», – заявил футболист.

Стракоша в текущем сезоне провел в чемпионате Италии восемь матчей, два из которых отстоял на ноль.