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    РФПЛ. «Урал» дома нанес поражение «Анжи»

    В матче 13-го тура РФПЛ «Урал» одержал домашнюю победу над «Анжи». Авторами голов в составе екатеринбуржцев стали полузащитник Эрик Бикфалви, отличившийся на 57-й минуте, и нападающий Владимир Ильин, поразивший ворота махачкалинской команды за три минуты до завершения основного времени встречи..

    За «Анжи» на 88-й минуте забил защитник Сергей Брызгалов.

    Чемпионат России. РФПЛ. 13-й тур.

    Урал (Екатеринбург) – Анжи (Махачкала) – 2:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Бикфалви, 57; 2:0 – Ильин, 87; 2:1 – Брызгалов, 88.

    «Урал»: Годзюр, Чернов, Меркулов, Ароян, Димитров, Бавин, Чантурия (Глушков, 53), Кулаков, Бумаль (Фидлер, 89), Ильин, Бикфалви.

    «Анжи»: Лория, Полуяхтов, Армаш, Тетрашвили, Самарджич, Кацаев (Хубулов, 61), Бакаев, Брызгалов, Данченко (Долгов, 54), Прудников, Яковлев (Лескано, 78).

    Предупреждения: Ароян, 49; Кулаков, 69; Глушков, 82; Годзюр, 90+2 – Хубулов, 67; Тетрашвили, 69.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.10.2017 18:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 октября 2017, 18:26

      Молодцы Урал! с победой!

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