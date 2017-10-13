Кононов: «Во втором тайме не получилось додавить «Спартак»

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов в эфире канала «Наш футбол» подвел итоги встрече 13-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:2).

«Установки играть вторым номером не было. Мы неудачно отыграли первый тайм. Во втором играли лучше, но, к сожалению, не получилось додавить соперника. Мы создали моменты, которые могли привести к голу, но не получилось. Второй тайм хороший — мы им удовлетворены.



Вы видели, что эмоций сегодня после забитого гола почти не было. Так получается, что мы ошибаемся в неподходящих моментах. Трудно сказать, почему сразу после ответного гола пропускаем еще. Надеюсь, это пройдет. Я не просил ребят не отмечать бурно ответный гол. Они сами понимают, что надо играть до конца», — сказал Кононов.

Грозненский клуб опустился на шестое место в турнирной таблице.