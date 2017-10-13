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Кононов: «Во втором тайме не получилось додавить «Спартак»

13 октября 2017, 21:46
5

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов в эфире канала «Наш футбол» подвел итоги встрече 13-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:2).

«Установки играть вторым номером не было. Мы неудачно отыграли первый тайм. Во втором играли лучше, но, к сожалению, не получилось додавить соперника. Мы создали моменты, которые могли привести к голу, но не получилось. Второй тайм хороший — мы им удовлетворены.

Вы видели, что эмоций сегодня после забитого гола почти не было. Так получается, что мы ошибаемся в неподходящих моментах. Трудно сказать, почему сразу после ответного гола пропускаем еще. Надеюсь, это пройдет. Я не просил ребят не отмечать бурно ответный гол. Они сами понимают, что надо играть до конца», — сказал Кононов.

Грозненский клуб опустился на шестое место в турнирной таблице.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Спартак Кононов Олег
Комментарии (5)
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x-x-x-x-x
1507920862
тебе нужны игроки в центре с паспортами. да еще на фланг Уциева но только сильнее чем он
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zico2205
1507921365
Боюсь , что Кононов скоро покинет наш чемпионат....
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Tostao
1507926154
Ботаник, похоже спёкся. Кадыров такое долго терпеть не будет.
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Павелий
1507936348
Кононов, посмотри статистику матча. Где там додавить? Показатели в целом равные, но у Спартака больше владения мячрм (54-46). В игре с упёртыми горцами Спартак оказался ещё более упёртым.
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VIKZH
1507956281
Нет у ах мата целостность игры. Играли как во дворе: пропустили, побежали кучей-пенальти, назад кучей побежали -опять пропустили, все.
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