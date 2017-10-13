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    Кононов: «Во втором тайме не получилось додавить «Спартак»

    Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов в эфире канала «Наш футбол» подвел итоги встрече 13-го тура РФПЛ против «Спартака» (1:2).

    «Установки играть вторым номером не было. Мы неудачно отыграли первый тайм. Во втором играли лучше, но, к сожалению, не получилось додавить соперника. Мы создали моменты, которые могли привести к голу, но не получилось. Второй тайм хороший — мы им удовлетворены.

    Вы видели, что эмоций сегодня после забитого гола почти не было. Так получается, что мы ошибаемся в неподходящих моментах. Трудно сказать, почему сразу после ответного гола пропускаем еще. Надеюсь, это пройдет. Я не просил ребят не отмечать бурно ответный гол. Они сами понимают, что надо играть до конца», — сказал Кононов.

    Грозненский клуб опустился на шестое место в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.10.2017 21:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +131

      VIKZH 14 октября 2017, 07:44

      Нет у ах мата целостность игры. Играли как во дворе: пропустили, побежали кучей-пенальти, назад кучей побежали -опять пропустили, все.

      1
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      Рейтинг: +5926

      Павелий 14 октября 2017, 02:12

      Кононов, посмотри статистику матча. Где там додавить? Показатели в целом равные, но у Спартака больше владения мячрм (54-46). В игре с упёртыми горцами Спартак оказался ещё более упёртым.

      0
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 13 октября 2017, 23:22

      Ботаник, похоже спёкся. Кадыров такое долго терпеть не будет.

      1
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 13 октября 2017, 22:02

      Боюсь , что Кононов скоро покинет наш чемпионат....

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 13 октября 2017, 21:54

      тебе нужны игроки в центре с паспортами. да еще на фланг Уциева но только сильнее чем он

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