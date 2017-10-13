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    «Матч ТВ» предложил РФПЛ новый контракт по схеме «4+4»

    «Матч ТВ» предложил российской Премьер-лиге новый контракт.

    Телеканал хочет продлить соглашение с РФПЛ на четыре года с возможной пролонгацией еще на четыре сезона.

    – Каковы условия, предложенные телевещателем?

    – Меньшая, по сравнению с текущим договором, сумма. При этом совместное участие в распределении дополнительных доходов. Но сейчас мы вернулись к прежнему формату договора — около двух миллиардов рублей в год, минус расходы на производство, – заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.10.2017 12:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 13 октября 2017, 15:42

      Деньги все равно налогоплательщики платят.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 13 октября 2017, 15:05

      все равно другие каналы чр показывать не будут

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      bet315 13 октября 2017, 13:59

      Прогнoзы на футбол www.moistavki.ru

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 13 октября 2017, 13:39

      Расходы на производство по ходу и есть 2 миллиарда рублей.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Alexbiz 13 октября 2017, 13:17

      А затраты на видео повторы

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 13 октября 2017, 13:00

      Что значит минус расходы на производство. Остальное значит чистая прибыль, рента? За что?

      1
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