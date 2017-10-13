«Матч ТВ» предложил РФПЛ новый контракт по схеме «4+4»

«Матч ТВ» предложил российской Премьер-лиге новый контракт.

Телеканал хочет продлить соглашение с РФПЛ на четыре года с возможной пролонгацией еще на четыре сезона.

– Каковы условия, предложенные телевещателем?

– Меньшая, по сравнению с текущим договором, сумма. При этом совместное участие в распределении дополнительных доходов. Но сейчас мы вернулись к прежнему формату договора — около двух миллиардов рублей в год, минус расходы на производство, – заявил президент РФПЛ Сергей Прядкин.