Веденеев: «Зенит» становится непредсказуем»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев оценил шансы сине-бело-голубых в предстоящем матче 13-го тура РФПЛ с «Арсеналом», который состоится в Санкт-Петербурге. По его словам, команда Роберто Манчини отличается непредсказуемостью, особенно после паузы на матчи сборных.

«Зенит» становится непредсказуем – и это не только из-за последнего матча с «Анжи». У них вообще в последнее время не совсем понятная мне система ротации идет. Могут и 3:0 порвать соперника, и вничью кое как матч провести, потому что как раз сыгранности нет у команды.

Поэтому точно предсказать, как игра у «Зенита» всякий раз повернется, действительно сложно. Да еще не известно, в каком игроки состоянии вернутся после матчей сборных. Помнится, после предыдущего перерыва на матчи сборных не все ладилось у подопечных Манчини. Скорее всего, усталость какая-то скажется на домашнем матче сине-бело-голубых, так что успеха от них жду, но с минимальным счетом – 1:0», – считает Веденеев.

Матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Арсенал» пройдет в воскресенье, 15 октября, в 19:00 по московскому времени.