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Веденеев: «Зенит» становится непредсказуем»

11 октября 2017, 06:07
4

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев оценил шансы сине-бело-голубых в предстоящем матче 13-го тура РФПЛ с «Арсеналом», который состоится в Санкт-Петербурге. По его словам, команда Роберто Манчини отличается непредсказуемостью, особенно после паузы на матчи сборных.

«Зенит» становится непредсказуем – и это не только из-за последнего матча с «Анжи». У них вообще в последнее время не совсем понятная мне система ротации идет. Могут и 3:0 порвать соперника, и вничью кое как матч провести, потому что как раз сыгранности нет у команды.

Поэтому точно предсказать, как игра у «Зенита» всякий раз повернется, действительно сложно. Да еще не известно, в каком игроки состоянии вернутся после матчей сборных. Помнится, после предыдущего перерыва на матчи сборных не все ладилось у подопечных Манчини. Скорее всего, усталость какая-то скажется на домашнем матче сине-бело-голубых, так что успеха от них жду, но с минимальным счетом – 1:0», – считает Веденеев.

Матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Арсенал» пройдет в воскресенье, 15 октября, в 19:00 по московскому времени.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Арсенал Веденеев Сергей
Комментарии (4)
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пряник929
1507695183
Может уже пора продуть Арсеналу за игру прошлого сезона, когда два Д забили левые голы....
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Garrincha58
1507704434
нет стабильности потому что нет поставленной игры. точно так же как у нашей сборной нет стабильного состава и нет игры, а все потому что оба тренера не тренеры,а физруки понтов много, а толку нет
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prezent2017
1507708595
Зенит» становится непредсказуем для Веденеева. Может стоит помолчать?
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allen59
1507732643
Игра Зенита действительно нестабильна, особенно когда противник слабый
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