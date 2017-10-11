Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Веденеев: «Зенит» становится непредсказуем»

    Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев оценил шансы сине-бело-голубых в предстоящем матче 13-го тура РФПЛ с «Арсеналом», который состоится в Санкт-Петербурге. По его словам, команда Роберто Манчини отличается непредсказуемостью, особенно после паузы на матчи сборных.

    «Зенит» становится непредсказуем – и это не только из-за последнего матча с «Анжи». У них вообще в последнее время не совсем понятная мне система ротации идет. Могут и 3:0 порвать соперника, и вничью кое как матч провести, потому что как раз сыгранности нет у команды.

    Поэтому точно предсказать, как игра у «Зенита» всякий раз повернется, действительно сложно. Да еще не известно, в каком игроки состоянии вернутся после матчей сборных. Помнится, после предыдущего перерыва на матчи сборных не все ладилось у подопечных Манчини. Скорее всего, усталость какая-то скажется на домашнем матче сине-бело-голубых, так что успеха от них жду, но с минимальным счетом – 1:0», – считает Веденеев.

    Матч 13-го тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Арсенал» пройдет в воскресенье, 15 октября, в 19:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.10.2017 06:07
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +51

      allen59 11 октября 2017, 17:37

      Игра Зенита действительно нестабильна, особенно когда противник слабый

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 11 октября 2017, 10:56

      Зенит» становится непредсказуем для Веденеева. Может стоит помолчать?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17368

      Garrincha58 11 октября 2017, 09:47

      нет стабильности потому что нет поставленной игры. точно так же как у нашей сборной нет стабильного состава и нет игры, а все потому что оба тренера не тренеры,а физруки понтов много, а толку нет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 11 октября 2017, 07:13

      Может уже пора продуть Арсеналу за игру прошлого сезона, когда два Д забили левые голы....

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11