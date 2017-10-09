Пирло раздумывает над должностью помощника тренера в «Челси»

Итальянец Андреа Пирло, который в конце этого года планирует завершить свою профессиональную карьеру футболиста, может войти после этого в тренерский штаб Антонио Конте в «Челси».

«Я пока еще не знаю, как сложится мое будущее. В декабре я точно вернусь в Италию, а там посмотрим, что получится.

Что касается должности помощника Конте в «Челси», то сейчас много говорят об этом. У меня есть свои идеи по этому поводу, но мне нужно время, чтобы принять решение», – рассказал Пирло La Gazzetta dello Sport.