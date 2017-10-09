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    Пирло раздумывает над должностью помощника тренера в «Челси»

    Итальянец Андреа Пирло, который в конце этого года планирует завершить свою профессиональную карьеру футболиста, может войти после этого в тренерский штаб Антонио Конте в «Челси».

    «Я пока еще не знаю, как сложится мое будущее. В декабре я точно вернусь в Италию, а там посмотрим, что получится.

    Что касается должности помощника Конте в «Челси», то сейчас много говорят об этом. У меня есть свои идеи по этому поводу, но мне нужно время, чтобы принять решение», – рассказал Пирло La Gazzetta dello Sport.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.10.2017 09:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 октября 2017, 11:35

      Удачи Пирло в дальнейших начинаниях!

      1
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      Рейтинг: +299

      Басмачи 9 октября 2017, 11:01

      желаем успехов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 9 октября 2017, 10:00

      Пирло - футболист с незаурядным игровым мышлением, тренер из него получится сильный вне всякого сомнения. + токой разносторонний опыт.

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