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    Нойер может вернуться на поле только в марте

    Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал свое восстановление после травмы. 31-летний страж ворот на тренировке в сентябре получил трещину плюсневой кости на левой ноге.

    По словам вратаря, на полный курс лечения может потребоваться до полугода. Ранее мюнхенский клуб сообщил, что Нойер выбвл до января.

    «Рана должна оставаться чистой и зажить сама по себе. Заживление происходит внутри стопы. Данный процесс может продлиться до полугода», – сказал Нойер.

    В текущем сезоне немецкий голкипер провел в составе «Баварии» четыре матча.

    Источник: Sport1.de

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    07.10.2017 12:38
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