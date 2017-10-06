Тухель пожелал Хайнкесу всего хорошего в «Баварии»

Сегодня «Бомбардир» писал о том, что Юпп Хайнкес возглавил «Баварию» спустя четыре года после ухода.

Экс-главный тренер «Боруссии» Томас Тухель поздравил коллегу с назначением.

«Всего хорошего, дорогой Юпп!» – написал 44-летний Тухель в твиттере, прикрепив хэштег «легенда».

Карло Анчелотти ушел с поста главного тренера чемпионов Германии 28-го сентября. Должность и.о. занимал Вилли Саньоль. Согласно ряду немецких СМИ, руководство клуба рассматривало вариант приглашения Тухеля, который покинул «Боруссию» в мае.