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    Тухель пожелал Хайнкесу всего хорошего в «Баварии»

    Сегодня «Бомбардир» писал о том, что Юпп Хайнкес возглавил «Баварию» спустя четыре года после ухода.

    Экс-главный тренер «Боруссии» Томас Тухель поздравил коллегу с назначением.

    «Всего хорошего, дорогой Юпп!» – написал 44-летний Тухель в твиттере, прикрепив хэштег «легенда».

    Карло Анчелотти ушел с поста главного тренера чемпионов Германии 28-го сентября. Должность и.о. занимал Вилли Саньоль. Согласно ряду немецких СМИ, руководство клуба рассматривало вариант приглашения Тухеля, который покинул «Боруссию» в мае.

    Источник: Twitter

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    06.10.2017 20:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +410

      iron_Savior 6 октября 2017, 21:19

      Летом жду Томаса у руля ФК Голливуд

      1
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    • ...
      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 6 октября 2017, 20:09

      Видимо всё-таки сменщик.

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