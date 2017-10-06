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    Боатенг выступил за возвращение Хайнкеса в «Баварию»

    Защитник «Баварии» Джером Боатенг одобрил возможное возвращение на пост главного тренера команды Юппа Хайнкеса.

    «Хайнкес – это лучшее решение для «Баварии» в текущий момент. Он знает много наших игроков, у него большой опыт.

    Он смог бы усовершенствовать игру команды. Хайнкес знает, как нужно обращаться с футболистами.

    Он умеет четко анализировать игру, выстраивая на этой основе тренировочный поцесс», – цитирует Боатенга Sport1.de.

    72-летний Хайнкес является одним из основных кандидатов на пост главного тренера мюнхенской команды после отставки Карло Анчелотти.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.10.2017 08:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +70671

      insider_retro 6 октября 2017, 10:39

      Одобрение Боатенга на влияет на назначение тренера в Баварию!!! Но, может похвала не будет забыта...))

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 6 октября 2017, 10:20

      Поддерживаю!При Хайнкесе играли в очень интересный футбол.

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