Боатенг выступил за возвращение Хайнкеса в «Баварию»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг одобрил возможное возвращение на пост главного тренера команды Юппа Хайнкеса.

«Хайнкес – это лучшее решение для «Баварии» в текущий момент. Он знает много наших игроков, у него большой опыт.

Он смог бы усовершенствовать игру команды. Хайнкес знает, как нужно обращаться с футболистами.

Он умеет четко анализировать игру, выстраивая на этой основе тренировочный поцесс», – цитирует Боатенга Sport1.de.

72-летний Хайнкес является одним из основных кандидатов на пост главного тренера мюнхенской команды после отставки Карло Анчелотти.