Лев обеспокоен результатами немецких клубов в еврокубках

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев выразил тревогу по поводу последних результатов немецких клубов в еврокубках. Напомним, что на минувшей неделе клубы Бундеслиги проиграли все свои матчи.

«Меня настораживают такие результаты. Хочется надеяться, что это просто кратковременный кризис и он не перерастет в тенденцию. Например, мне кажется, что «Бавария» и «Боруссия» имеют все шансы далеко пройти в Лиге чемпионов.

Такие результаты заставляют нас по-другому взглянуть на Бундеслигу. Мы понимаем, что перестаем быть ведущим турниром Европы. Тем не менее, у нас есть ресурсы, чтобы вернуться на былые позиции – в частности, хорошие скаутские службы, которые предлагают клубам качественных футболистов из других стран», – сказал Лев.

Сборная Германии еще не получила путевку на ЧМ-2018.