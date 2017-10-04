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    Лев обеспокоен результатами немецких клубов в еврокубках

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев выразил тревогу по поводу последних результатов немецких клубов в еврокубках. Напомним, что на минувшей неделе клубы Бундеслиги проиграли все свои матчи.

    «Меня настораживают такие результаты. Хочется надеяться, что это просто кратковременный кризис и он не перерастет в тенденцию. Например, мне кажется, что «Бавария» и «Боруссия» имеют все шансы далеко пройти в Лиге чемпионов.

    Такие результаты заставляют нас по-другому взглянуть на Бундеслигу. Мы понимаем, что перестаем быть ведущим турниром Европы. Тем не менее, у нас есть ресурсы, чтобы вернуться на былые позиции – в частности, хорошие скаутские службы, которые предлагают клубам качественных футболистов из других стран», – сказал Лев.

    Сборная Германии еще не получила путевку на ЧМ-2018.

    Источник: The Guardian

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    04.10.2017 19:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +187

      teodogat 5 октября 2017, 00:43

      Кто эти качественные футболисты из других стран? Негры что-ли, которых и так в любой команде бундеслиги по полсостава будет? Они и тянут вас назад.

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      Рейтинг: +272

      luke-c1 4 октября 2017, 20:10

      Лев против

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