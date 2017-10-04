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    Президент «Урала»: «Футбол в РФПЛ и так не быстрый, а видеоповторы будут тормозить игру»

    Президент «Урала» Григорий Иванов выступил против видеоповторов в РФПЛ. Ранее «Бомбардир» писал о том, что руководство лиги намерено ввести эту инновацию.

    «Я против видеоповторов. Это мое личное мнение, у коллег оно другое. В нашем чемпионате футбол и так не очень быстрый, а видеоповторы будут тормозить игру. Будет не очень интересно. Мы видели уже несколько моментов, когда эта система не помогает. Футбол — консервативный вид спорта, и он должен сохранить свои правила.

    Может, стоит ввести видеоповтор на взятие ворот. Судьи — те же люди, которые могут допустить ошибку, где-то назначить пенальти, где-то не заметить офсайд. Это человеческий фактор. Футбол тем и привлекателен. А если будут останавливать игру через каждые 10 минут, чтобы подкат посмотреть, то это ни к чему хорошему не приведет», – сказал Иванов.

    После 12-ти туров чемпионата клуб из Екатеринбурга занимает восьмое место в турнирной таблице.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.10.2017 15:09
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 5 октября 2017, 05:55

      Отменят видеоповторы после первого же сезона, посещаемость и без того небольшая упадёт еще больше

      0
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      Рейтинг: +7736

      mihail200606 4 октября 2017, 18:01

      Видеоповторы по любому будут занимать время. Это неизбежно. Но опять же решение по результатам просмотра будет принимать человек и он даже в этом случае может ошибиться.. На кубке конфедераций уже было такое..

      изначально эпизод для видеоповтора опять же выбирает судья. И тут может быть масса несогласных какой эпизод понятен ,а какой надо пересматривать
      . Тема бесконечная, но все таки думаю,что они нужны. Ну затянется матч на 5-7 минут, ну ниче страшного. Критерии просто строгие нужны. Например, пересматривать только спорные моменты в штрафной и взятие ворот..

      2
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      Рейтинг: +1539

      isa361 4 октября 2017, 17:53

      будущее наступает сегодня...

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 4 октября 2017, 17:48

      Если хотят ввести видео повторы в том виде, в каком мы все видели на кубке конфедераций, то нах они нужны тогда! они реально тормозят игру, вся зрелищность и динамика просто пропадёт! Я представлял это немножко по другому ... к примеру поставить на определёные точки возле линии поля стационарные камеры, которые будут вести прямую трансляцию матча, и возле них человека поставить! если в матче возникнет спорный момент, судья быстренько подбежит к нужной камере с нужным ракурсом, асистент ему отматает и он увидет что было! по времени это займёт столько же, сколько обычно судья подбегает к лайнсмену и советуется

      0
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      Рейтинг: +170

      Максим2310 4 октября 2017, 17:00

      самый продажный клуб. неудивительно

      -1
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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury 4 октября 2017, 16:52

      по статистике на Эрике Бикфалви фолят чаще всего (данные МАТЧ!ТВ).......так может быть и не фолят вовсе?!?!?!?!?!......масоны...бл@ть....вы ли это????))))

      0
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 4 октября 2017, 16:32

      конечно не нужны,зачем? все будут ,а мы особенные и не будем.... так и развивается футбол в стране.............

      0
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 4 октября 2017, 16:15

      согласен. Для нашего футбола при видео повторах нужно игровое время не 90 мин, а 120

      0
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      Рейтинг: +17367

      Garrincha58 4 октября 2017, 16:12

      симуляция и притворство после каждого столкновения больше тормозят игру нежели два три повтора по 20-30 сек.

      5
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      Рейтинг: +5873

      maygli 4 октября 2017, 16:11

      Мутный какой-то президент у Урала. )

      4
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