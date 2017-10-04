Президент «Урала»: «Футбол в РФПЛ и так не быстрый, а видеоповторы будут тормозить игру»

Президент «Урала» Григорий Иванов выступил против видеоповторов в РФПЛ. Ранее «Бомбардир» писал о том, что руководство лиги намерено ввести эту инновацию.

«Я против видеоповторов. Это мое личное мнение, у коллег оно другое. В нашем чемпионате футбол и так не очень быстрый, а видеоповторы будут тормозить игру. Будет не очень интересно. Мы видели уже несколько моментов, когда эта система не помогает. Футбол — консервативный вид спорта, и он должен сохранить свои правила.

Может, стоит ввести видеоповтор на взятие ворот. Судьи — те же люди, которые могут допустить ошибку, где-то назначить пенальти, где-то не заметить офсайд. Это человеческий фактор. Футбол тем и привлекателен. А если будут останавливать игру через каждые 10 минут, чтобы подкат посмотреть, то это ни к чему хорошему не приведет», – сказал Иванов.

После 12-ти туров чемпионата клуб из Екатеринбурга занимает восьмое место в турнирной таблице.