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  • Президент «Урала»: «Футбол в РФПЛ и так не быстрый, а видеоповторы будут тормозить игру»

Президент «Урала»: «Футбол в РФПЛ и так не быстрый, а видеоповторы будут тормозить игру»

4 октября 2017, 15:09
24

Президент «Урала» Григорий Иванов выступил против видеоповторов в РФПЛ. Ранее «Бомбардир» писал о том, что руководство лиги намерено ввести эту инновацию.

«Я против видеоповторов. Это мое личное мнение, у коллег оно другое. В нашем чемпионате футбол и так не очень быстрый, а видеоповторы будут тормозить игру. Будет не очень интересно. Мы видели уже несколько моментов, когда эта система не помогает. Футбол — консервативный вид спорта, и он должен сохранить свои правила.

Может, стоит ввести видеоповтор на взятие ворот. Судьи — те же люди, которые могут допустить ошибку, где-то назначить пенальти, где-то не заметить офсайд. Это человеческий фактор. Футбол тем и привлекателен. А если будут останавливать игру через каждые 10 минут, чтобы подкат посмотреть, то это ни к чему хорошему не приведет», – сказал Иванов.

После 12-ти туров чемпионата клуб из Екатеринбурга занимает восьмое место в турнирной таблице.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Урал
Комментарии (24)
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insider_retro
1507119606
Футбол не такой быстрый, когда команды тупо хотят ничейку 0-0 сгонять без рисков!!... А когда команды ИГРАЮТ на победу, то 3-5 минут на выяснения истины и предотвращение скандала, не испортят игру и удовольствие!!.. Прибавят в конце 3 минуты - и нормуль!!...)) Всё лучше, чем потом на всех ресурсах неделю обсуждать сантиметры траектории мяча, симуляции и т.п. прелести футбола!!...)))
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СЛАВА 81
1507119766
Тормозить коррупцию будут , а не футбол.
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bset
1507119944
Я не удивлен, что именно Урал первым высказался против. Столько матчей договорных скатали)
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fadda
1507120021
Договорняки труднее будет катать.Вот и суетится. Одни их эпопеи с Тереком чего стоят,вся страна смеялась...
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cent58
1507120219
Не повторы тормозят игру ! - а игра подавляющего большинства команд - один большой тормоз !
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Одинокий волк Маквейд
1507120636
Не нравится, заявляйтесь в ФНЛ,
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3a zenit
1507120873
недовольными от повторов будут те кто продаёт матчи другим клубам.
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maygli
1507122639
Ему футбол тем только и привлекателен что судьи могут (сознательно) допустить ошибку, что-то не заметить, что-то не назначить??
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maygli
1507122675
Мутный какой-то президент у Урала. )
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Garrincha58
1507122730
симуляция и притворство после каждого столкновения больше тормозят игру нежели два три повтора по 20-30 сек.
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