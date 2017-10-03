Промес: «Д'Урбано винят в наших травмах – это чушь. Не он бьет игроков «Спартака» по ногам»

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о своем самочувствии, а также хорошо отозвался о тренере по физической подготовке Джорджо Д'Урбано, пришедшем в команду минувшим летом. Голландец подчеркнул, что итальянский специалист не является причиной многочисленных травм футболистов красно-белых в нынешнем сезоне.

«Мышцы бедра уже не болят, но с ними надо быть аккуратнее. Мне лучше с каждым днем. При таких травмах, как у меня, просто нужно время – и я буду в порядке. Когда буду в строю? Не уверен, но думаю, через недели две – после перерыва на сборные.

Это футбол. Знаете, на поле то и дело что-то случается – так травмы и получают. У меня она уже не первая. Не могу говорить за других футболистов – я просто всего не знаю. Скажу за себя: если играешь в каждом матче, усталость мышц нормальна. В этом сезоне у нас больше матчей, чем прежде. Я еще и вызываюсь в сборную, где тоже играю постоянно. Я не машина, а человек – а у всех нас бывают повреждения. Неудивительно, что мое тело устает. У меня травма не самая серьезная – другим игрокам гораздо хуже. У кого-то ушибы, растяжения… Но все они на пути к восстановлению. Общаюсь с ними и вижу это своими глазами.

Новый тренер по физподготовке? Джорджо Д'Урбано – отличный специалист. Помогает команде чувствовать себя лучше. Слышал много слухов о нем, но не придаю им значения. Что слышал? Его винят в наших травмах. Это чушь собачья, от начала и до конца. Я знаю, что происходит в «Спартаке», поэтому могу так заявлять. Неужели вы будете говорить, что я травмирован из-за Джорджо? Не тренер бьет игроков «Спартака» по ногам. Каждому нужно быть профессионалом и заботиться о себе. Не думаю, что один человек может травмировать сразу десять футболистов. Сами подумайте об этом. Звучит как глупая шутка!

Люди болтают всякое и забывают: у нас чемпионат России, Кубок, Лига чемпионов. Три игры в неделю! И каждой мы отдаемся полностью. Вот вам и причина: игроки утомлены. У меня и перед сезоном-то была пара дней отпуска. А российские игроки вовсе не отдыхали из-за этого турнира (прим. – Кубка Конфедераций). Все логично, нет? Пожалуйста, не вмешивайте меня во весь этот негатив – я позитивный человек», – сказал Промес.