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  • Промес: «Д'Урбано винят в наших травмах – это чушь. Не он бьет игроков «Спартака» по ногам»

Промес: «Д'Урбано винят в наших травмах – это чушь. Не он бьет игроков «Спартака» по ногам»

3 октября 2017, 15:58
7

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о своем самочувствии, а также хорошо отозвался о тренере по физической подготовке Джорджо Д'Урбано, пришедшем в команду минувшим летом. Голландец подчеркнул, что итальянский специалист не является причиной многочисленных травм футболистов красно-белых в нынешнем сезоне.

«Мышцы бедра уже не болят, но с ними надо быть аккуратнее. Мне лучше с каждым днем. При таких травмах, как у меня, просто нужно время – и я буду в порядке. Когда буду в строю? Не уверен, но думаю, через недели две – после перерыва на сборные.

Это футбол. Знаете, на поле то и дело что-то случается – так травмы и получают. У меня она уже не первая. Не могу говорить за других футболистов – я просто всего не знаю. Скажу за себя: если играешь в каждом матче, усталость мышц нормальна. В этом сезоне у нас больше матчей, чем прежде. Я еще и вызываюсь в сборную, где тоже играю постоянно. Я не машина, а человек – а у всех нас бывают повреждения. Неудивительно, что мое тело устает. У меня травма не самая серьезная – другим игрокам гораздо хуже. У кого-то ушибы, растяжения… Но все они на пути к восстановлению. Общаюсь с ними и вижу это своими глазами.

Новый тренер по физподготовке? Джорджо Д'Урбано – отличный специалист. Помогает команде чувствовать себя лучше. Слышал много слухов о нем, но не придаю им значения. Что слышал? Его винят в наших травмах. Это чушь собачья, от начала и до конца. Я знаю, что происходит в «Спартаке», поэтому могу так заявлять. Неужели вы будете говорить, что я травмирован из-за Джорджо? Не тренер бьет игроков «Спартака» по ногам. Каждому нужно быть профессионалом и заботиться о себе. Не думаю, что один человек может травмировать сразу десять футболистов. Сами подумайте об этом. Звучит как глупая шутка!

Люди болтают всякое и забывают: у нас чемпионат России, Кубок, Лига чемпионов. Три игры в неделю! И каждой мы отдаемся полностью. Вот вам и причина: игроки утомлены. У меня и перед сезоном-то была пара дней отпуска. А российские игроки вовсе не отдыхали из-за этого турнира (прим. – Кубка Конфедераций). Все логично, нет? Пожалуйста, не вмешивайте меня во весь этот негатив – я позитивный человек», – сказал Промес.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси
Комментарии (7)
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oyabun
1507036832
Однако Зобнина, Тимофеева никто по ногам не бил, контакта с соперником не было. Травма была получена что называется "на ровном месте". Точно не помню, но и у многих других спартаковцев аналогично повреждение без контакта с ногой соперника. Вот Зе Луиш - растяжение мышц живота. Отдыхает уже третью неделю. Не вина тренера по физподготовке? Игроки Английской Премьер лиги в обычном режиме по несколько игр в неделю играют. Это у них норма. Такое же количество травм. Странно как то всё в Спартаке..
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Небесная
1507040575
О бедные... Три игры в неделю... Поэтому вам судьи помогают, чтоб вы особо не напрягались.
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