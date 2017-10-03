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    Владимир Габулов: «Дай бог, чтобы в сборной всегда была конкуренция среди вратарей»

    Голкипер сборной России Владимир Габулов рассказал о конкуренции в составе национальной команды.

    Напомним, ранее в сборную на контрольные матчи с Южной Кореей и Ираном также были вызваны Игорь Акинфеев и Андрей Лунев.

    «Дай бог, чтобы всегда у нас была конкуренция среди вратарей. Конкуренция вообще никогда никому не вредит. При здоровой конкуренции в первую очередь будет выигрывать сборная России. Благодаря этому будут расти хорошие вратари.

    За эти годы Акинфеев абсолютно не изменился как человек. Мы познакомились, когда нас вызывали в молодежную сборную. Очень давно это было. Игорь — такой же, как и раньше. Может быть, более опытным стал.

    С Луневым познакомились только сейчас, когда приехали в сборную. По тем матчам, которые удалось посмотреть в составе «Зенита», стоит отметить, что Андрей — очень выдержанный человек, спокойный и уверенный в себе вратарь», — заявил Габулов в эфире передачи «Футбол России».

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.10.2017 01:50
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 3 октября 2017, 13:04

      Сегодня на сайте странная подборка мнений - Орлов, Габулов, Фернандес. Как говорили в одном фильме, закусывать надо.

      8
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 3 октября 2017, 12:47

      В молодости я служил офицером в Германии, там женатые служат 5 лет, холостяки три. Но в штабе армии был пройдоха майор, который служил восьмой год. Я его под большой стакан спросил, как это вышло, незаконно же, от ответил: два секрета, держу язык за зубами и утром быстрее всех бегаю начальнику за водкой. Это из той же оперы.

      9
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 3 октября 2017, 12:27

      Если опросить болельщиков, Габулов не войдет даже в пятерку лучших.

      9
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 3 октября 2017, 12:11

      тогда могли бы вместо тебя вызвать Митрюшкина или кого то другого

      2
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 3 октября 2017, 11:16

      Если ты по земляческому признаку будешь в заявке на ЧМ, а Лунев, Селихов, Гильерме, Беленов отсеются, значит, это не сборная страны, а кавказский Газмяс во главе с Галустяном. А Черчесова предам анафеме.

      9
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      Рейтинг: +161

      adekvat 3 октября 2017, 10:21

      Какая конкуренция если таких как ты в сборную вызывают.

      2
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 3 октября 2017, 09:20

      При все уважении к заслугам Игоря, раму скоро займёт Лунев.

      3
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > RotBerg 3 октября 2017, 14:59

      Отыграет стабильно два-три сезона - ЗАЙМЁТ! А пока Акинфееву и Габулову у нас нет конкурентов. Сколько пели хвалебных од Лодыгину, Беленову, и даже Рыжикову...? И что? Первый из них при его феноменальной реакции стал подражать Нойеру и ... (все всё и так знают и видели воочию!), остальные вратари оказались не стабильны!

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