Владимир Габулов: «Дай бог, чтобы в сборной всегда была конкуренция среди вратарей»

Голкипер сборной России Владимир Габулов рассказал о конкуренции в составе национальной команды.

Напомним, ранее в сборную на контрольные матчи с Южной Кореей и Ираном также были вызваны Игорь Акинфеев и Андрей Лунев.

«Дай бог, чтобы всегда у нас была конкуренция среди вратарей. Конкуренция вообще никогда никому не вредит. При здоровой конкуренции в первую очередь будет выигрывать сборная России. Благодаря этому будут расти хорошие вратари.

За эти годы Акинфеев абсолютно не изменился как человек. Мы познакомились, когда нас вызывали в молодежную сборную. Очень давно это было. Игорь — такой же, как и раньше. Может быть, более опытным стал.

С Луневым познакомились только сейчас, когда приехали в сборную. По тем матчам, которые удалось посмотреть в составе «Зенита», стоит отметить, что Андрей — очень выдержанный человек, спокойный и уверенный в себе вратарь», — заявил Габулов в эфире передачи «Футбол России».