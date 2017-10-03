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  • Владимир Габулов: «Дай бог, чтобы в сборной всегда была конкуренция среди вратарей»

Владимир Габулов: «Дай бог, чтобы в сборной всегда была конкуренция среди вратарей»

3 октября 2017, 01:50
8

Голкипер сборной России Владимир Габулов рассказал о конкуренции в составе национальной команды.

Напомним, ранее в сборную на контрольные матчи с Южной Кореей и Ираном также были вызваны Игорь Акинфеев и Андрей Лунев.

«Дай бог, чтобы всегда у нас была конкуренция среди вратарей. Конкуренция вообще никогда никому не вредит. При здоровой конкуренции в первую очередь будет выигрывать сборная России. Благодаря этому будут расти хорошие вратари.

За эти годы Акинфеев абсолютно не изменился как человек. Мы познакомились, когда нас вызывали в молодежную сборную. Очень давно это было. Игорь — такой же, как и раньше. Может быть, более опытным стал.

С Луневым познакомились только сейчас, когда приехали в сборную. По тем матчам, которые удалось посмотреть в составе «Зенита», стоит отметить, что Андрей — очень выдержанный человек, спокойный и уверенный в себе вратарь», — заявил Габулов в эфире передачи «Футбол России».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Акинфеев Игорь Габулов Владимир Лунев Андрей
Комментарии (8)
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RotBerg
1507011631
При все уважении к заслугам Игоря, раму скоро займёт Лунев.
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adekvat
1507015267
Какая конкуренция если таких как ты в сборную вызывают.
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Одинокий волк Маквейд
1507018573
Если ты по земляческому признаку будешь в заявке на ЧМ, а Лунев, Селихов, Гильерме, Беленов отсеются, значит, это не сборная страны, а кавказский Газмяс во главе с Галустяном. А Черчесова предам анафеме.
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кузнецов артем
1507021917
тогда могли бы вместо тебя вызвать Митрюшкина или кого то другого
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Svoysvoemubrat
1507022876
Если опросить болельщиков, Габулов не войдет даже в пятерку лучших.
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Сибирь за Спартак
1507024061
В молодости я служил офицером в Германии, там женатые служат 5 лет, холостяки три. Но в штабе армии был пройдоха майор, который служил восьмой год. Я его под большой стакан спросил, как это вышло, незаконно же, от ответил: два секрета, держу язык за зубами и утром быстрее всех бегаю начальнику за водкой. Это из той же оперы.
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СШГЭС
1507025098
Сегодня на сайте странная подборка мнений - Орлов, Габулов, Фернандес. Как говорили в одном фильме, закусывать надо.
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